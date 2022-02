React Native Navigation that supports seamless navigation between Native and React.

特性

使用原生导航组件实现 React Native 页面间的导航,不仅具有更优的性能,而且使得 RN 页面具有原生质感

原生页面和 RN 页面共享路由, 使得它们之间相互跳转和传值轻而易举

内置 drawer, tabs, stack 标准容器,同时支持自定义容器和导航

支持 deep link

文档

从这里开始