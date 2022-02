Material dropdown with consistent behaviour on iOS and Android

Features

Easy to use

Consistent look and feel on iOS and Android

Customizable font size, colors and animation duration

Dynamic dropdown size and position

Configurable visible item count

Pure javascript implementation

Installation

npm install --save react-native-material-dropdown

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import { Dropdown } from 'react-native-material-dropdown' ; class Example extends Component { render() { let data = [{ value : 'Banana' , }, { value : 'Mango' , }, { value : 'Pear' , }]; return ( < Dropdown label = 'Favorite Fruit' data = {data} /> ); } }

Properties

name description type default label Text field label text (required) String - error Text field error text String - animationDuration Text field animation duration in ms Number 225 fontSize Text field font size Number 16 labelFontSize Text field label font size Number 12 baseColor Text field base color String rgba(0, 0, 0, .38) itemColor Dropdown item text color (inactive items) String rgba(0, 0, 0, .54) textColor Dropdown item text color (active item) String rgba(0, 0, 0, .87) itemCount Dropdown visible item count Number 4 data Dropdown item data Object - value Selected value String - containerStyle Styles for container view Object - onChangeText Selection callback (args: value, index, data) Function -

Other TextField and TextInput properties will also work

Methods

name description returns focus() Acquire focus (open dropdown) - blur() Release focus (close dropdown) - value() Get current value String selectedIndex() Get selected index Number selectedItem() Get selected item Object isFocused() Get current focus state Boolean

Example

git clone https://github.com/n4kz/react-native-material-dropdown cd react-native-material-dropdown/example npm install npm run ios

Copyright and License

BSD License

Copyright 2017 Alexander Nazarov. All rights reserved.