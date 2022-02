React Native module to get launch arguments. Make passing parameters from testing tool to react native super easy.

Mostly it's made for using

iOS: it takes data from [[NSProcessInfo processInfo] arguments]

Android: it takes data from currentActivity.getIntent().getBundleExtra("launchArgs") for detox and intent.getExtras() for ADB params

Getting started

npm i react-native-launch-arguments cd ios && pod install && cd ..

Usage

In JS:

import { LaunchArguments } from "react-native-launch-arguments" ; LaunchArguments.value();

In TS: