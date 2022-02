React Native KeyEvent

Capture external keyboard keys or remote control button events

Learn about Android KeyEvent here.

Installation

via npm

Run npm install react-native-keyevent --save

via yarn

Run yarn add react-native-keyevent

Linking

react-native link react-native-keyevent (for React Native <= 0.59 only)

pod install inside your ios folder.

Note: You still must manually register module in MainActivity! (Instructions below under Configuration Android)

Linking Manually

Android

In android/setting.gradle ... include ':react-native-keyevent' project ( ':react-native-keyevent' ) .projectDir = new File(rootProject .projectDir , '../node_modules/react-native-keyevent/android' ) In android/app/build.gradle ... dependencies { ... compile project ( ':react-native-keyevent' ) } Register module (in MainApplication.java) import com.github.kevinejohn.keyevent.KeyEventPackage; public class MainApplication extends Application implements ReactApplication { ...... protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( new MainReactPackage(), new KeyEventPackage() <------- Add this ); } ...... }

iOS

Follow the instrutions listed here: Manually Linking iOS.

Configuration

Android

Implement onConfigurationChanged method in MainActivity.java

import android.view.KeyEvent; import com.github.kevinejohn.keyevent.KeyEventModule; public class MainActivity extends ReactActivity { ...... public boolean onKeyDown ( int keyCode, KeyEvent event) { KeyEventModule.getInstance().onKeyDownEvent(keyCode, event); super .onKeyDown(keyCode, event); return true ; } public boolean onKeyUp ( int keyCode, KeyEvent event) { KeyEventModule.getInstance().onKeyUpEvent(keyCode, event); super .onKeyUp(keyCode, event); return true ; } public boolean onKeyMultiple ( int keyCode, int repeatCount, KeyEvent event) { KeyEventModule.getInstance().onKeyMultipleEvent(keyCode, repeatCount, event); return super .onKeyMultiple(keyCode, repeatCount, event); } ...... }

iOS

This will need to be added in your AppDelegate.m file:

@implementation AppDelegate RNKeyEvent *keyEvent = nil ; - ( NSMutableArray < UIKeyCommand *> *)keyCommands { NSMutableArray *keys = [ NSMutableArray new]; if (keyEvent == nil ) { keyEvent = [[RNKeyEvent alloc] init]; } if ([keyEvent isListening]) { NSArray *namesArray = [[keyEvent getKeys] componentsSeparatedByString: @"," ]; NSCharacterSet *validChars = [ NSCharacterSet characterSetWithCharactersInString: @"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ]; for ( NSString * names in namesArray) { NSRange range = [names rangeOfCharacterFromSet:validChars]; if ( NSNotFound != range.location) { [keys addObject: [ UIKeyCommand keyCommandWithInput:names modifierFlags: UIKeyModifierShift action: @selector (keyInput:)]]; } else { [keys addObject: [ UIKeyCommand keyCommandWithInput:names modifierFlags: 0 action: @selector (keyInput:)]]; } } } return keys; } - ( void )keyInput:( UIKeyCommand *)sender { NSString *selected = sender.input; [keyEvent sendKeyEvent:selected]; } @end

Usage

Whenever you want to use it within React Native code now you can:

import KeyEvent from 'react-native-keyevent';

componentDidMount() { KeyEvent.onKeyDownListener( ( keyEvent ) => { console .log( `onKeyDown keyCode: ${keyEvent.keyCode} ` ); console .log( `Action: ${keyEvent.action} ` ); console .log( `Key: ${keyEvent.pressedKey} ` ); }); KeyEvent.onKeyUpListener( ( keyEvent ) => { console .log( `onKeyUp keyCode: ${keyEvent.keyCode} ` ); console .log( `Action: ${keyEvent.action} ` ); console .log( `Key: ${keyEvent.pressedKey} ` ); }); KeyEvent.onKeyMultipleListener( ( keyEvent ) => { console .log( `onKeyMultiple keyCode: ${keyEvent.keyCode} ` ); console .log( `Action: ${keyEvent.action} ` ); console .log( `Characters: ${keyEvent.characters} ` ); }); } componentWillUnmount() { KeyEvent.removeKeyDownListener(); KeyEvent.removeKeyUpListener(); KeyEvent.removeKeyMultipleListener(); }

TODOS