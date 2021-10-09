用纯JS把iconfont.cn的图标转换成RN组件，不依赖字体，支持多色彩，支持热更新
通常地，当我们想在RN里使用iconfont，我们可能会借助
react-native-vector-icons导入ttf字体文件，或者直接手动下载各个svg文件到本地，然后单个使用。
使用ttf字体有一个弊端，就是每次更新图标，都要相应的更新ttf文件，然后再次打包发布APP。而且ttf不支持多种色彩的图标，导致所有图标都是单色。如果你是借助
react-native-vector-icons，该库内置了10多套ttf文件，合起来有
2M左右；你可能用不到它们，但是它们仍然会被打包进你的APP里。
下载svg到本地也不方便，因为你需要额外维护一份图标字体，有可能造成线上和本地的图标不一致问题。而且如果你想动态地改变svg的渲染色彩，基本上是不可能的，只能渲染原图的颜色。
为了解决这些问题，我用纯Javascript实现iconfont到React组件的转换操作，不需要依赖ttf字体文件，不需要手动下载图标到本地。
1、纯组件，不依赖字体，体积小
2、支持渲染多色彩图标，支持自定义颜色
3、支持热更新
4、自动化生成图标组件，支持es6和typescript两种文件格式
安装插件
# Yarn
yarn add react-native-svg
yarn add react-native-iconfont-cli --dev
# Npm
npm install react-native-svg
npm install react-native-iconfont-cli --save-dev
静态链接。请注意您使用的React-Native版本号
# RN < 0.60
react-native link react-native-svg
# RN >= 0.60
cd ios && pod install
生成配置文件
npx iconfont-init
此时项目根目录会生成一个
iconfont.json的文件，内容如下：
{
"symbol_url": "请参考README.md，复制官网提供的JS链接",
"use_typescript": false,
"save_dir": "./src/iconfont",
"trim_icon_prefix": "icon",
"default_icon_size": 18,
"local_svgs": "./localSvgs"
}
请直接复制iconfont官网提供的项目链接。请务必看清是
.js后缀而不是.css后缀。如果你现在还没有创建iconfont的仓库，那么可以填入这个链接去测试：
http://at.alicdn.com/t/font_1373348_ghk94ooopqr.js
如果您的项目使用Typescript编写，请设置为true。这个选项将决定生成的图标组件是
.tsx还是
.js后缀。
当该值为false时，我们会为您的图标生成
.js和
.d.ts两种文件，以便您能享受到最好的开发体验。
根据iconfont图标生成的组件存放的位置。每次生成组件之前，该文件夹都会被清空。
如果你的图标有通用的前缀，而你在使用的时候又不想重复去写，那么可以通过这种配置这个选项把前缀统一去掉。
我们将为每个生成的图标组件加入默认的字体大小，当然，你也可以通过传入props的方式改变这个size值。
本地 svg 的路径, 配置此项后在路径中添加 svg 文件即可。支持渐变图标（iconfont官网不能上传渐变图标）。
注 1: 暂不支持
color 参数
注 2: 如果启用该功能，请确保
react-native-svg的版本
>=9.13.0
开始生成React-Native标准组件
npx iconfont-rn
生成后查看您设置的保存目录中是否含有所有的图标，你可以参考snapshots目录的快照文件，以区分不同模式下的图标结构。
1、使用汇总
Icon组件：
import IconFont from '../src/iconfont';
export const App = () => {
return (
<View>
<IconFont name="alipay" size={20} />
<IconFont name="wechat" />
</View>
);
};
2、使用单个图标。这样可以避免没用到的图标也打包进App：
import IconAlipay from '../src/iconfont/IconAlipay';
import IconWechat from '../src/iconfont/IconWechat';
export const App = () => {
return (
<View>
<IconAlipay size={20} />
<IconWechat />
</View>
);
};
根据配置
default_icon_size，每个图标都会有一个默认的尺寸，你可以随时覆盖。
<IconFont name="alipay" size={20} />
单色图标，如果不指定颜色值，图标将渲染原本的颜色。如果你想设置为其他的颜色，那么设置一个你想要的颜色即可。
注意：如果你在props传入的color是字符串而不是数组，那么即使原本是多色彩的图标，也会变成单色图标。
<IconFont name="alipay" color="green" />
多色彩的图标，如果不指定颜色值，图标将渲染原本的多色彩。如果你想设置为其他的颜色，那么设置一组你想要的颜色即可
<IconFont name="alipay" color={['green', 'orange']} />
颜色组的数量以及排序，需要根据当前图标的信息来确定。您需要进入图标组件中查看并得出结论。
当您在iconfont.cn中的图标有变更时，只需更改配置
symbol_url，然后再次执行
Step 4即可生成最新的图标组件
# 修改 symbol_url 配置后执行：
npx iconfont-rn
欢迎使用，并给我一些反馈和建议，让这个库做的更好