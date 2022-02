用纯JS把iconfont.cn的图标转换成RN组件,不依赖字体,支持多色彩,支持热更新

痛点

通常地,当我们想在RN里使用iconfont,我们可能会借助 react-native-vector-icons 导入ttf字体文件,或者直接手动下载各个svg文件到本地,然后单个使用。

使用ttf字体有一个弊端,就是每次更新图标,都要相应的更新ttf文件,然后再次打包发布APP。而且ttf不支持多种色彩的图标,导致所有图标都是单色。如果你是借助 react-native-vector-icons ,该库内置了10多套ttf文件,合起来有 2M 左右;你可能用不到它们,但是它们仍然会被打包进你的APP里。

下载svg到本地也不方便,因为你需要额外维护一份图标字体,有可能造成线上和本地的图标不一致问题。而且如果你想动态地改变svg的渲染色彩,基本上是不可能的,只能渲染原图的颜色。

为了解决这些问题,我用纯Javascript实现iconfont到React组件的转换操作,不需要依赖ttf字体文件,不需要手动下载图标到本地。

特性

1、纯组件,不依赖字体,体积小

2、支持渲染多色彩图标,支持自定义颜色

3、支持热更新

4、自动化生成图标组件,支持es6和typescript两种文件格式

Step 1

安装插件

yarn add react-native-svg yarn add react-native-iconfont-cli --dev npm install react-native-svg npm install react-native-iconfont-cli --save-dev

Step 2

静态链接。请注意您使用的React-Native版本号

react-native link react-native-svg cd ios && pod install

Step 3

生成配置文件

npx iconfont-init

此时项目根目录会生成一个 iconfont.json 的文件,内容如下:

{ "symbol_url" : "请参考README.md,复制官网提供的JS链接" , "use_typescript" : false , "save_dir" : "./src/iconfont" , "trim_icon_prefix" : "icon" , "default_icon_size" : 18 , "local_svgs" : "./localSvgs" }

请直接复制iconfont官网提供的项目链接。请务必看清是 .js 后缀而不是.css后缀。如果你现在还没有创建iconfont的仓库,那么可以填入这个链接去测试: http://at.alicdn.com/t/font_1373348_ghk94ooopqr.js

如果您的项目使用Typescript编写,请设置为true。这个选项将决定生成的图标组件是 .tsx 还是 .js 后缀。

当该值为false时,我们会为您的图标生成 .js 和 .d.ts 两种文件,以便您能享受到最好的开发体验。

根据iconfont图标生成的组件存放的位置。每次生成组件之前,该文件夹都会被清空。

如果你的图标有通用的前缀,而你在使用的时候又不想重复去写,那么可以通过这种配置这个选项把前缀统一去掉。

我们将为每个生成的图标组件加入默认的字体大小,当然,你也可以通过传入props的方式改变这个size值。

本地 svg 的路径, 配置此项后在路径中添加 svg 文件即可。支持渐变图标(iconfont官网不能上传渐变图标)。

注 1: 暂不支持 color 参数

注 2: 如果启用该功能,请确保 react-native-svg 的版本 >=9.13.0

Step 4

开始生成React-Native标准组件

npx iconfont-rn

生成后查看您设置的保存目录中是否含有所有的图标,你可以参考snapshots目录的快照文件,以区分不同模式下的图标结构。

使用

现在我们提供了两种引入方式供您选择:

1、使用汇总 Icon 组件:

import IconFont from '../src/iconfont' ; export const App = () => { return ( <View> <IconFont name= "alipay" size={ 20 } /> <IconFont name= "wechat" /> < /View> ); };

2、使用单个图标。这样可以避免没用到的图标也打包进App:

import IconAlipay from '../src/iconfont/IconAlipay' ; import IconWechat from '../src/iconfont/IconWechat' ; export const App = () => { return ( <View> <IconAlipay size={ 20 } /> <IconWechat /> < /View> ); };

图标尺寸

根据配置 default_icon_size ,每个图标都会有一个默认的尺寸,你可以随时覆盖。

<IconFont name= "alipay" size={ 20 } />

图标单色

单色图标,如果不指定颜色值,图标将渲染原本的颜色。如果你想设置为其他的颜色,那么设置一个你想要的颜色即可。

注意:如果你在props传入的color是字符串而不是数组,那么即使原本是多色彩的图标,也会变成单色图标。

<IconFont name= "alipay" color= "green" />

图标多色彩

多色彩的图标,如果不指定颜色值,图标将渲染原本的多色彩。如果你想设置为其他的颜色,那么设置一组你想要的颜色即可

<IconFont name= "alipay" color={[ 'green' , 'orange' ]} />

颜色组的数量以及排序,需要根据当前图标的信息来确定。您需要进入图标组件中查看并得出结论。

更新图标

当您在iconfont.cn中的图标有变更时,只需更改配置 symbol_url ,然后再次执行 Step 4 即可生成最新的图标组件

npx iconfont-rn

欢迎使用,并给我一些反馈和建议,让这个库做的更好