OpenGL bindings for React Native to implement complex effects over images and components, in the descriptive VDOM paradigm. You can use predefined filters:

blur

contrast

saturation

brightness

hue

negative

sepia

sharpen

temperature

exposure.

gl-react-native is an implementation of gl-react for react-native . Please read the main gl-react README and gl-react-native README for more information.

Table of Contents

API

Props

Props for ImageFilters Component

Name Description Type Required Default Value children Inner component or url for image Any + width Width of component Number + height Height of component Number + hue Hue filter Number 0 blur Blur filter Number 0 sepia Sepia filter Number 0 sharpen Sharpen filter Number 0 negative Negative filter Number 0 contrast Contrast filter Number 1 saturation Saturation filter Number 1 brightness Brightness filter Number 1 temperature Temperature filter Number 6500 exposure Exposure filter Number 0 🆕 colorOverlay Color Overlay with the length of 4 (RGBA format). Values must be a real value between 0 and 255. Array [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

Constants

DefaultValues

Can be used to set filter to default one manually.

interface DefaultValues { sepia: number ; hue: number ; blur: number ; sharpen: number ; negative: number ; temperature: number ; brightness: number ; contrast: number ; saturation: number ; exposure: number ; colorOverlay: Array < number >; }

Usage example

import ImageFilters, { Constants } from 'react-native-gl-image-filters' ; ... state = { blur : 4 , }; ... resetFilter = () => { this .setState({ blur : Constants.DefaultValues.blur, }); }

DefaultPresets

Can be used to list available presets.

interface DefaultPresets extends Array<DefaultPreset> {}

interface DefaultPreset { name: string , description: string , preset: Preset, }

interface Preset { sepia?: number ; hue?: number ; blur?: number ; sharpen?: number ; negative?: number ; temperature?: number ; brightness?: number ; contrast?: number ; saturation?: number ; exposure?: number ; }

Usage example

import ImageFilters, { Constants } from 'react-native-gl-image-filters' ; ... <> {Constants.DefaultPresets.map( item => < View > < Text > {item.name} </ Text > < Text > {item.description} </ Text > < Surface > < ImageFilters { ...item.preset }> {{ uri: 'https://i.imgur.com/5EOyTDQ.jpg' }} </ ImageFilters > </ Surface > </ View > )} < />

Presets

Use predefined presets.

import { Presets } from 'react-native-gl-image-filters' ; Presets.NoPreset; Presets.AmaroPreset; Presets.ClarendonPreset; Presets.DogpatchPreset; Presets.GinghamPreset; Presets.GinzaPreset; Presets.HefePreset; Presets.LudwigPreset; Presets.SkylinePreset; Presets.SlumberPreset; Presets.SierraPreset; Presets.StinsonPreset; ... <ImageFilters {...Presets.StinsonPreset}> {{ uri : 'https://i.imgur.com/5EOyTDQ.jpg' }} < /ImageFilters>

Utils

createPreset

Available for creating own presets.

import ImageFilters, { Utils } from 'react-native-gl-image-filters' ; const MyOwnPreset = Utils.createPreset({ brightness : .1 , saturation : -.5 , sepia : .15 , }); ... <ImageFilters {...MyOwnPreset}> {{ uri : 'https://i.imgur.com/5EOyTDQ.jpg' }} < /ImageFilters>

Recommended Min and Max range for each filter

Name Min. Value Max. Value hue 0 6.3 blur 0 30 sepia -5 5 sharpen 0 15 negative -2 2 contrast -10 10 saturation 0 2 brightness 0 5 temperature 0 40000 exposure -1 1

Installation

Installation for React Native

npm i npm i npm i npm i npm i

or

yarn add react-native-gl-image-filters yarn add gl-react@^ 4.0 .1 yarn add gl-react-native@^ 4.0 .1 yarn add buffer@^ 5.4 .3 yarn add react-native-unimodules@^ 0.7 .0

Configure your React Native Application

on iOS:

https://github.com/unimodules/react-native-unimodules#-configure-ios

on Android:

https://github.com/unimodules/react-native-unimodules#-configure-android

Installation on Expo

npm i npm i npm i npm i npm i

or

yarn add react-native-gl-image-filters yarn add expo-gl yarn add gl-react@^ 4.0 .1 yarn add gl-react-expo@^ 4.0 .1 yarn add buffer@^ 5.4 .3

Installation on React Web

npm i --save react-native-gl-image-filters npm i --save gl-react @^ 4 . 0 . 1 npm i --save gl-react-dom@^ 4.0 . 1

or

yarn add react-native-gl-image-filters yarn add gl-react @^ 4 . 0 . 1 yarn add gl-react-dom@^ 4.0 . 1

Usage

Usage with React Native

Example here: examples/react-native

Usage with Expo

Snack: https://snack.expo.io/@gregoryrn/expo-gregorynative-react-native-gl-image-filters

Example here: examples/expo

Usage with React web

Blitz: https://stackblitz.com/edit/react-native-gl-image-filters-web-example

Example here: examples/web