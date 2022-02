Fun with flags (in React Native)!

Display flags in React Native with the help of GoSquared - 2600 Flag Icon Set.

Usage

import Flag from 'react-native-flags' ; const JustAFlag = () => < Flag code = "DE" size = {32} />

### Props

code

Type: String

The ISO code of a flag, for example "DE", "FR" or "GB"

type

Type: String (Allowed values: flat or shiny )

Default value: shiny

Display the flags shiny or flat

size

Type: number (Allowed values: 16 , 24 , 32 , 48 or 64 )

Default value: 64

The size of a flag in points.

style (optional)

Allows additional styles to be passed through.

License

MIT