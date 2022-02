A React Native module that allows you to use native UI to select a file from the device library Based on react-native-image-picker

Thanks to @Lichwa for creating this component

Install

iOS

This component does not currently work on iOS, instead use react-native-document-picker

Android

npm install react-native-file-picker@latest --save

... include ':react-native-file-picker' project ( ':react-native-file-picker' ).projectDir = new File (settingsDir, '../node_modules/react-native-file-picker/android' )

... dependencies { ... compile project ( ':react-native-file-picker' ) }

< manifest xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" package = "com.myApp" > < uses-permission android:name = "android.permission.INTERNET" /> < uses-permission android:name = "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> ...

... import com.filepicker.FilePickerPackage; public class MainApplication extends Application implements ReactApplication { protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( new MainReactPackage(), new FilePickerPackage() ); } ... }

Usage

In your React Native javascript code, bring in the native module: import FilePickerManager from 'react-native-file-picker' ; Use it like so: When you want to display the picker: FilePickerManager.showFilePicker( null , (response) => { console .log( 'Response = ' , response); if (response.didCancel) { console .log( 'User cancelled file picker' ); } else if (response.error) { console .log( 'FilePickerManager Error: ' , response.error); } else { this .setState({ file : response }); } });

News

Compatible with Android X

Compatible with all versions of RN

Compatible with files from Google Drive

Requesting permission if not exist

Retrieving fileName and file type