React Native Easy Gestures

React Native Gestures. Support: Drag, Scale and Rotate a Component.

Instalation

RN > 0.46 👶

$ npm install --save react- native -easy-gestures

RN < 0.46 👴

$ npm install --save react- native -easy-gestures@ 1.0 .x

Usage

import Gestures from 'react-native-easy-gestures' ; <Gestures> <Image source={photo} style={{ width: 200, height: 300, }} /> </Gestures> /* Only drag example witn `onChange` event: */ <Gestures rotatable={false} scalable={false} onChange={(event, styles) => { console.log(styles); }} > <Image source={photo} style={{ width: 200, height: 300, }} /> </Gestures> /** * Another example: * Drag only on x axis; * Scale from 0.1 to 7; * Do not rotate; * On release callback; */ <Gestures draggable={{ y: false, }} scalable={{ min: 0.1, max: 7, }} rotatable={false} onEnd={(event, styles) => { console.log(styles); }} > <Image source={photo} style={{ width, height, }} /> </Gestures>

Props

Behavior

draggable?: boolean = true | object = { x?: boolean = true , y?: boolean = true }

rotatable?: boolean = true

scalable?: boolean = true | object = { min?: number = 0.33 , max?: number = 2 }

Styles

style?: object

Callbacks

onStart?(event: object, styles : object): void

onChange?(event: object, styles : object): void

onEnd?(event: object, styles : object): void

onMultyTouchStart?(event: object, styles : object): void

onMultyTouchChange?(event: object, styles : object): void

onMultyTouchEnd?(event: object, styles : object): void

onRotateStart?(event: object, styles : object): void

onRotateChange?(event: object, styles : object): void

onRotateEnd?(event: object, styles : object): void

onScaleStart?(event: object, styles : object): void

onScaleChange?(event: object, styles : object): void

onScaleEnd?(event: object, styles : object): void

How to reset styles

<Gestures ref={(c) => { this .gestures = c; }} onEnd={(event, styles) => { this .gestures.reset( ( prevStyles ) => { console .log(prevStyles); }); }}

Development

git clone https://github.com/keske/react-native-easy-gestures.git cd react-native-easy-gestures npm install react-native run-ios

TODO