The Android implementation for iOS NativeModules.DevSettings of React Native.

DEPRECATED NOTE The DevSettings implementation for Android have been landed in React Native v0.60.

Installation

$ npm install --save react-native-devsettings-android $ react-native link react-native-devsettings-android

Usage

These methods are only for debug mode, doesn't effect in release mode.

import { NativeModules } from 'react-native' NativeModules.DevSettings.reload() NativeModules.DevSettings.toggleElementInspector() NativeModules.DevSettings.setIsDebuggingRemotely(bool) NativeModules.DevSettings.setLiveReloadEnabled(bool) NativeModules.DevSettings.setHotLoadingEnabled(bool) NativeModules.DevSettings.show()

Doesn't support the following methods:

NativeModules.DevSettings.setIsShakeToShowDevMenuEnabled(bool) NativeModules.DevSettings.setProfilingEnabled(bool)

License

MIT