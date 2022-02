React Native Button component

React Native Button component for iOS & Android.

Provided Components

This library provided the following button components:

ButtonComponent CircleButton RoundButton RectangleButton

Installation

npm install --save react-native-button-component react-native link react-native-button-component

Note

If you didn't see this item libART.a under the Link Binary With Libraries or you get this error No component found for view with name "ARTSurfaceView" Please open Xcode project and add libART.a under Build Phases -> Link Binary With Libraries

The detailed steps:

Open Xcode project Build Phases -> Link Binary With Libraries Click the + button and Click Add Other... Open with node_modules/react-native/Libraries/ART/ART.xcodeproj Click the + and select the libART.a and click Add

Some Simple Examples

Documents

Usage - Basic

Button with one state

import ButtonComponent, { CircleButton, RoundButton, RectangleButton } from 'react-native-button-component' ; < ButtonComponent onPress = {() => {}} image={require('button-image.png')} text="Button" > </ ButtonComponent >

Button with multiple states

import ButtonComponent, { CircleButton, RoundButton, RectangleButton } from 'react-native-button-component' ; < ButtonComponent buttonState = {this.state.buttonState} // " upload " or " uploading " states = {{ upload: { onPress: () => { this.imageUploader.upload(); this.state.setState({ buttonState: 'uploading' }); }, image: require('upload-image.png'), text: 'Upload Image', }, uploading: { onPress: () => { this.imageUploader.cancelUpload(); this.state.setState({ buttonState: 'upload' }); }, spinner: true, text: 'Uploding Image...', }, }} > </ ButtonComponent >

Usage - With Your Configurations

Button with one state

<ButtonComponent text= "Button" type= "primary" shape= "rectangle" backgroundColors={[ '#4DC7A4' , '#66D37A' ]} gradientStart={{ x : 0.5 , y : 1 }} gradientEnd={{ x : 1 , y : 1 }} height={ 80 } onPress={() => {}} image={ require ( 'button-image.png' )} > </ ButtonComponent >

Button with multiple states - different config for different states

import ButtonComponent, { CircleButton, RoundButton, RectangleButton } from 'react-native-button-component' ; < ButtonComponent buttonState = {this.state.buttonState} // " upload " or " uploading " gradientStart = {{ x: 0.5 , y: 1 }} gradientEnd = {{ x: 1 , y: 1 }} states = {{ upload: { text: ' Upload Image ', backgroundColors: ['# 4DC7A4 ', '# 66D37A '], image: require (' upload-image.png '), onPress: () => { this.imageUploader.upload(); this.state.setState({ buttonState: 'uploading' }); }, }, uploading: { text: 'Uploding Image...', gradientStart: { x: 0.8, y: 1 }, gradientEnd: { x: 1, y: 1 }, backgroundColors: ['#ff4949', '#fe6060'], spinner: true, onPress: () => { this.imageUploader.cancelUpload(); this.state.setState({ buttonState: 'upload' }); }, }, }} > </ ButtonComponent >

Button with multiple states - one config for different states

<ButtonComponent buttonState={ this .state.buttonState} gradientStart={{ x : 0.5 , y : 1 }} gradientEnd={{ x : 1 , y : 1 }} backgroundColors={[ '#4DC7A4' , '#66D37A' ]} states={{ upload : { text : 'Upload Image' , image : require ( 'upload-image.png' ), onPress : () => { this .imageUploader.upload(); this .state.setState({ buttonState : 'uploading' }); }, }, uploading : { text : 'Uploding Image...' , spinner : true , onPress : () => { this .imageUploader.cancelUpload(); this .state.setState({ buttonState : 'upload' }); }, }, }} > </ ButtonComponent >

License

MIT