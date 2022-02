React Native Bottom Sheet module for android

Demo

Go to example ->

如何安装(How to install)

首先安装npm包(Install package from npm first)

npm install react-native-bottom-sheet --save

link(current may not support)

rnpm link

Edit android/settings.gradle to look like this (without the +):

rootProject.name = 'MyApp' include ':app' + include ':react-native-bottom-sheet' + project(':react-native-bottom-sheet').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../node_modules/react-native-bottom-sheet/android')

Edit android/app/build.gradle (note: app folder) to look like this:

apply plugin: 'com.android.application' android { ... } dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) compile "com.android.support:appcompat-v7:23.0.1" compile "com.facebook.react:react-native:+" // From node_modules + compile project(':react-native-bottom-sheet') }

Edit your MainApplication.java (deep in android/app/src/main/java/... ) to look like this (note two places to edit):

package com.myapp; + import com.gnet.bottomsheet.RNBottomSheetPackage; .... @Override protected List<ReactPackage> getPackages() { return Arrays.<ReactPackage>asList( new MainReactPackage() + , new RNBottomSheetPackage() ); } }

rnpm requires node version 4.1 or higher

Android SDK Build-tools 23.0.1 or higher

如何使用(How to use)