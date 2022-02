ViewPager and Indicator component for react-native on both android and ios. ViewPager's props is the same as ViewPagerAndroid.

Features

unify \<ViewPagerAndroid> and \ to \<ViewPager>, add offer same props as ViewPagerAndroid.

\<IndicatorViewPager> component support render indicator

implement common indicator: DotIndicator, TitleIndicator and TabIndicator

Preview

download demo apk file

Build and run the demo

cd RNViewPagerDemo/ npm install react-native run-ios

Component API

<ViewPager /> Component API

<IndicatorViewPager /> Component API

<PagerDotIndicator /> Component API

<PagerTabIndicator /> Component API

<PagerTitleIndicator /> Component API

Usage

Install from npm:

npm install --save react-native-best-viewpager

yarn add react-native-best-viewpager

Integrate into your app:

import {StyleSheet, View, Text} from 'react-native' ; import React, {Component} from 'react' ; import {PagerTabIndicator, IndicatorViewPager, PagerTitleIndicator, PagerDotIndicator} from 'react-native-best-viewpager' ; export default class ViewPagerPage extends Component { render() { return ( < View style = {{flex:1}} > < IndicatorViewPager style = {{height:200}} indicator = {this._renderDotIndicator()} > < View style = {{backgroundColor: ' cadetblue '}}> < Text > page one </ Text > </ View > < View style = {{backgroundColor: ' cornflowerblue '}}> < Text > page two </ Text > </ View > < View style = {{backgroundColor: '# 1AA094 '}}> < Text > page three </ Text > </ View > </ IndicatorViewPager > < IndicatorViewPager style = {{flex:1, paddingTop:20 , backgroundColor: ' white '}} indicator = {this._renderTitleIndicator()} > < View style = {{backgroundColor: ' cadetblue '}}> < Text > page one </ Text > </ View > < View style = {{backgroundColor: ' cornflowerblue '}}> < Text > page two </ Text > </ View > < View style = {{backgroundColor: '# 1AA094 '}}> < Text > page three </ Text > </ View > </ IndicatorViewPager > < IndicatorViewPager style = {{flex:1, paddingTop:20 , backgroundColor: ' white '}} indicator = {this._renderTabIndicator()} > < View style = {{backgroundColor: ' cadetblue '}}> < Text > page one </ Text > </ View > < View style = {{backgroundColor: ' cornflowerblue '}}> < Text > page two </ Text > </ View > < View style = {{backgroundColor: '# 1AA094 '}}> < Text > page three </ Text > </ View > </ IndicatorViewPager > </ View > ); } _renderTitleIndicator() { return <PagerTitleIndicator titles={['one', 'two', 'three']} />; } _renderDotIndicator() { return <PagerDotIndicator pageCount={3} />; } _renderTabIndicator() { let tabs = [{ text: 'Home', iconSource: require('../imgs/ic_tab_home_normal.png'), selectedIconSource: require('../imgs/ic_tab_home_click.png') },{ text: 'Message', iconSource: require('../imgs/ic_tab_task_normal.png'), selectedIconSource: require('../imgs/ic_tab_task_click.png') },{ text: 'Profile', iconSource: require('../imgs/ic_tab_my_normal.png'), selectedIconSource: require('../imgs/ic_tab_my_click.png') }]; return <PagerTabIndicator tabs={tabs} />; } }

Note