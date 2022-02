ScrollView that scrolls down responsively.

import AutoScroll from 'react-native-auto-scroll' <View style={styles.msgsView}> < AutoScroll contentContainerStyle = {styles.scrollContainer} > {this.state.messages.map(msg => { return < Message key = {msg.id} message = {msg} /> })} </ AutoScroll > </ View > < TextInput style = {styles.textInput} />

For more available props: Docs of ScrollView