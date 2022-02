A react-native component to open Android settings

Getting started

$ npm install react-native-android-settings-library --save

Mostly automatic installation

$ react-native link react-native-android-settings-library

Manual installation

Android

Open up android/app/src/main/java/[...]/MainActivity.java

Add import com.reactlibrary.androidsettings.RNANAndroidSettingsLibraryPackage; to the imports at the top of the file

to the imports at the top of the file Add new RNANAndroidSettingsLibraryPackage() to the list returned by the getPackages() method

Append the following lines to android/settings.gradle : include ':react-native-android-settings-library' project ( ':react-native-android-settings-library' ) .projectDir = new File(rootProject .projectDir , '../node_modules/react-native-android-settings-library/android' ) Insert the following lines inside the dependencies block in android/app/build.gradle : compile project ( ':react-native-android-settings-library' )

Usage

Require the react-native-android-settings-library module.

import RNANAndroidSettingsLibrary from 'react-native-android-settings-library' ;

Show system settings

RNANAndroidSettingsLibrary.main();

Show certain settings

RNANAndroidSettingsLibrary.open( 'ACTION_WIFI_SETTINGS' );

Here are list of settings android settings