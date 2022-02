DEPRECATION NOTICE

This package is no longer in development.

Please migrate to adaptivecards-reactnative

Introduction

React Native renderer for AdaptiveCards.

Online renderer and debugging tool can be found here

Getting Started

Basic Usage

Installation $ npm install react-native-adaptivecards or by Yarn $ yarn add react-native-adaptivecards Implementation

Import to the component where you want to show an AdaptiveCards

import AdaptiveCard from 'react-native-adaptivecards' ;

Send initial props

<AdaptiveCard adaptiveCard={} overrideStyle={} />

Properties

Prop Required Type Description adaptiveCard Yes object Json object based on AdaptiveCards schema style No object Customized styles config No, default{...} object Customized config onSubmit No function Submit Action onOpenUrl No function OpenUrl Action onCallback No function Callback Action onFocus No function Focus Action onBlur No function Blur Action onError No function Error Action onInfo No function Info Action onWarning No function Warning Action

Examples