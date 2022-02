Month-Picker Component offers a popup month selection panel with responsive layouts.

Installation

yarn add react-month-picker

or

npm install react-month-picker --save

Snapshots

Desktop View (Picking A Month)

Desktop View (Picking Several Months)

Desktop View (Picking Span of Months)

Mobile View (Picking A Month)

Mobile View (Picking Span of Months)

Online Demo

Goto

Example

./examples/demo.jsx

Import component into your react project

import Picker from 'react-month-picker'

constructor (props, context) { super (props, context) this .state = { singleValue : { year : 2014 , month : 11 }, singleValue2 : { year : 2016 , month : 7 }, multiValue : [ { year : 2016 , month : 7 }, { year : 2016 , month : 11 }, { year : 2017 , month : 3 }, { year : 2019 , month : 5 }, ], rangeValue : { from : { year : 2014 , month : 8 }, to : { year : 2015 , month : 5 }}, rangeValue2 : { from : { year : 2013 , month : 11 }, to : { year : 2016 , month : 3 }}, } this .pickAMonth = React.createRef() this .pickAMonth2 = React.createRef() this .pickMulti = React.createRef() this .pickRange = React.createRef() this .pickRange2 = React.createRef() } render() { const pickerLang = { months : [ 'Jan' , 'Feb' , 'Mar' , 'Apr' , 'May' , 'Jun' , 'Jul' , 'Aug' , 'Sep' , 'Oct' , 'Nov' , 'Dec' ], from : 'From' , to : 'To' , } const { singleValue, singleValue2, multiValue, rangeValue, rangeValue2, } = this .state const makeText = m => { if (m && m.year && m.month) return (pickerLang.months[m.month -1 ] + '. ' + m.year) return '?' } return ( <ul> <li> <label><b>Pick A Month</b><span>(Available years: 2008, 2011, 2012, 2014, 2016)</span></label> <div className="edit"> <Picker ref={this.pickAMonth} years={[2008, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020]} value={singleValue} lang={pickerLang.months} onChange={this.handleAMonthChange} onDismiss={this.handleAMonthDissmis} > <MonthBox value={makeText(singleValue)} onClick={this.handleClickMonthBox} /> </Picker> </div> </li> <li> <label><b>Pick A Month</b><span>(Available months from Feb.2016 to Sep.2016)</span></label> <div className="edit"> <Picker ref={this.pickAMonth2} years={{min: {year: 2016, month: 2}, max: {year: 2016, month: 9}}} value={singleValue2} lang={pickerLang.months} theme="dark" onChange={this.handleAMonthChange2} onDismiss={this.handleAMonthDissmis2} > <MonthBox value={makeText(singleValue2)} onClick={this.handleClickMonthBox2} /> </Picker> </div> </li> <li> <label><b>Pick Several Month</b><span>(Available months from Feb.2016 to Apr.2020)</span></label> <div className="edit"> <Picker ref={this.pickMulti} years={{min: {year: 2016, month: 2}, max: {year: 2020, month: 4}}} value={multiValue} lang={pickerLang.months} theme="dark" onChange={this.handleMultiChange} onDismiss={this.handleMultiDissmis} > <MonthBox value={multiValue.map(v => makeText(v)).join(' | ')} onClick={this.handleClickMultiBox} /> </Picker> </div> </li> <li> <label><b>Pick A Span of Months</b><span>(Available years from 2013 to this year)</span></label> <div className="edit"> <Picker ref={this.pickRange} years={{min: 2013}} value={rangeValue} lang={pickerLang} theme="light" onChange={this.handleRangeChange} onDismiss={this.handleRangeDissmis} > <MonthBox value={makeText(rangeValue.from) + ' ~ ' + makeText(rangeValue.to)} onClick={this._handleClickRangeBox} /> </Picker> </div> </li> <li> <label><b>Pick A Span of Months</b><span>(Available months from Apr.2013 to Sep.2016)</span></label> <div className="edit"> <Picker ref={this.pickRange2} years={{min: {year: 2012, month: 4}, max: {year: 2017, month: 9}}} value={rangeValue2} lang={pickerLang} theme="dark" onChange={this.handleRangeChange2} onDismiss={this.handleRangeDissmis2} > <MonthBox value={makeText(rangeValue2.from) + ' ~ ' + makeText(rangeValue2.to)} onClick={this._handleClickRangeBox2} /> </Picker> </div> </li> </ul> ) }

MonthBox is a customized component defined for the demo.

Using CSS/SCSS

CSS: import css/month-picker.css

SCSS: import scss/month-picker.scss

Properties

number value; setting a new incremental age number to force refreshing with new properties

Only applicable in range mode and when user picks a start month after the previous end, or a end month before the previous start.

0: default value; autoRange is disabled

1: when the case happens, auto fix the start & end at the same selected month

1+: when the case happens, auto fix the start or end to set a range of months as close to the number as possible

Available years for the selection

array: [2013, 2015, 2016]

number: 5 (last 4 years and this year)

object: {min: 2013, max: 2016} (from 2013 to 2016); {min: 2013} (from 2013 to this year); {max: 2015} (5 years to 2015)

object: {min: {year: 2013, month: 4}, max: {year: 2016, month: 9}} (from Apri.2013 to Sept.2016)

Initial selection

single mode: for picking a single month, e.g. {year: 2015: month: 11}

multiple mode: for picking several months, e.g. [ {year: 2016, month: 7}, {year: 2016, month: 11} ]

range mode: for picking a span of months, e.g. { from: {year: 2014: month: 7}, to: {year: 2015: month: 11} }

language texts

array: array of months' texts, e.g. ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']

object: including array of months' texts and other display texts, e.g. {from: "From:", to: "To:", months: [...]}

theme setting of month-picker; 2 options (light/dark); default theme is light

Developing

npm install npm run build

Changelogs

add property "autoRange"

fix README

add property "age" to force refreshing the component with new years, value or other properties manipulated by parent.

fixed and improved multiple selection feature

support multiple choices

deprecated property "range"

3 modes defined by the type of initial value

update deps for security vulnerability

removed webpack-dev-server dependency

merged the update with highlight the selected range and slight code improvement

any positive integer is valid year

using private css naming

upgrade react-tapper version

fixed carelessness in peerDependencies setting

Support show prop in componentWillReceiveProps

Support show prop

Support keyboard event with escape for cancel and enter for confirm

Fixed error in readme

Upgrade babel-loader & update readme

Update for react v15.5.x

License

MIT