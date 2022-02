React Mixpanel

The project provides simple wrapper over mixpanel-browser to ease using Mixpanel in your React app.

Usage

Install with: npm i react-mixpanel --save

Then use it like you would use Context API. In your root App.js :

Import required modules:

import mixpanel from 'mixpanel-browser' ; import { MixpanelProvider, MixpanelConsumer } from 'react-mixpanel' ;

Initialize your Mixpanel instance:

mixpanel .init ( "YOUR_TOKEN" );

Render your app using MixpanelProvider :

ReactDOM.render( < MixpanelProvider mixpanel = {mixpanel} > < App /> </ MixpanelProvider > , document .getElementById( 'app' ) );

Then, everytime you'd like to use mixpanel you can get it using MixpanelConsumer :

const App = () => < Foo > < MixpanelConsumer > {mixpanel => ...} </ MixpanelConsumer > </ Foo > ;

You can use mixpanel in lifecycle methods by passing it via prop!

class INeedMixpanel extends React . Component { componentDidMount() { this .props.mixpanel.track( 'Hello mixpanel!' ); } render() { return < div > Bar </ div > ; } } const App = () => < Foo > < MixpanelConsumer > {mixpanel => < INeedMixpanel mixpanel = {mixpanel}/ > } </ MixpanelConsumer > </ Foo > ;

Example