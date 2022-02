React component for micro bar-charts rendered with D3. Companion to react-sparkline.

Install

npm install react-micro-bar-chart

Usage

Intended for simple micro-charts.

var MicroBarChart = require ( 'react-micro-bar-chart' ); < MicroBarChart data = {anArrayOfNumbers} />

See the demo for more examples.

Demo

http://kyleamathews.github.io/react-micro-bar-chart/