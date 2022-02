An accessible menu component built for React.JS

See example at http://instructure-react.github.io/react-menu/

Basic Usage

var React = require('react'); var ReactDOM = require('react-dom'); var Menu = require('react-menu'); var MenuTrigger = Menu.MenuTrigger; var MenuOptions = Menu.MenuOptions; var MenuOption = Menu.MenuOption; var App = React.createClass({ render: function() { return ( < Menu className = 'myMenu' > < MenuTrigger > ⚙ </ MenuTrigger > < MenuOptions > < MenuOption > 1st Option </ MenuOption > < MenuOption onSelect = {this.someHandler} > 2nd Option </ MenuOption > < div className = 'a-non-interactive-menu-item' > non-selectable item </ div > < MenuOption disabled = {true} onDisabledSelect = {this.otherHanlder} > disabled option </ MenuOption > </ MenuOptions > </ Menu > ); } }); ReactDOM.render( < App /> , document.body);

For a working example see the examples/basic example

Styles

Bring in default styles by calling injectCSS on the Menu component.

var Menu = require ( 'react-menu' ); Menu.injectCSS();

Default styles will be added to the top of the head, and thus any styles you write will override any of the defaults.

The following class names are used / available for modification in your own stylsheets:

.Menu .Menu__MenuTrigger .Menu__MenuOptions .Menu__MenuOption .Menu__MenuOptions--vertical-bottom .Menu__MenuOptions--vertical-top .Menu__MenuOptions--horizontal-right .Menu__MenuOptions--horizontal-left