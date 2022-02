React Hook for Media Queries. Uses matchMedia API.

Installation

Install it with yarn:

yarn add react-media-hook

Or with npm:

npm i react-media-hook --save

Usage

Pass query to useMediaPredicate:

import React from "react" ; import { useMediaPredicate } from "react-media-hook" ; const Component = () => { const biggerThan400 = useMediaPredicate( "(min-width: 400px)" ); return < div > {biggerThan400 && < button > SomeButton </ button > } </ div > };

API

Returns undefined (for example, in Node.js environment where mathMedia is not defined), or object, simular to mathMedia(...) result:

{ matches : boolean, media : string }

Returns just true or false.