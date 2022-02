React MathJax

React component to display math formulas written in AsciiMath or TeX.

Install

npm install react-mathjax2 --save

Usage

Inline display of AsciiMath wrapped in delimiters

import MathJax from 'react-mathjax2' const ascii = 'U = 1/(R_(si) + sum_(i=1)^n(s_n/lambda_n) + R_(se))' const content = `This can be dynamic text (e.g. user-entered) text with ascii math embedded in \$\$ symbols like $$ ${ascii} $$` module .exports = () => { return ( < MathJax.Context input = 'ascii' onLoad = { () => console.log("Loaded MathJax script!") } onError={ (MathJax, error) => { console.warn(error); console.log("Encountered a MathJax error, re-attempting a typeset!"); MathJax.Hub.Queue( MathJax.Hub.Typeset() ); } } script="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.2/MathJax.js?config=AM_HTMLorMML" options={ { asciimath2jax: { useMathMLspacing: true, delimiters: [["$$","$$"]], preview: "none", } } } > < MathJax.Text text = { content }/> </ MathJax.Context > ); }

Inline display of AsciiMath without delimiters

import MathJax from 'react-mathjax2' const ascii = 'U = 1/(R_(si) + sum_(i=1)^n(s_n/lambda_n) + R_(se))' module .exports = () => { return ( < div > < MathJax.Context input = 'ascii' > < div > This is an inline formula written in AsciiMath: < MathJax.Node inline > { ascii } </ MathJax.Node > </ div > </ MathJax.Context > </ div > ); }

Block display of AsciiMath

import MathJax from 'react-mathjax2' const ascii = 'U = 1/(R_(si) + sum_(i=1)^n(s_n/lambda_n) + R_(se))' module .exports = () => { return ( < div > < MathJax.Context input = 'ascii' > < div > < MathJax.Node > {ascii} </ MathJax.Node > </ div > </ MathJax.Context > </ div > ); }

Inline display of LaTeX

import MathJax from 'react-mathjax2' const tex = `f(x) = \\int_{-\\infty}^\\infty\\hat f(\\xi)\\,e^{2 \\pi i \\xi x}\\,d\\xi` module .exports = () => { return ( < div > < MathJax.Context input = 'tex' > < div > This is an inline math formula: < MathJax.Node inline > {'a = b'} </ MathJax.Node > </ div > </ MathJax.Context > </ div > ); }

Block display of LaTeX

import MathJax from 'react-mathjax2' const tex = `f(x) = \\int_{-\\infty}^\\infty\\hat f(\\xi)\\,e^{2 \\pi i \\xi x}\\,d\\xi` module .exports = () => { return ( < div > < MathJax.Context input = 'tex' > < div > < MathJax.Node > {tex} </ MathJax.Node > </ div > </ MathJax.Context > </ div > ); }

API

MathJax.Context props

script (String)

Loads specified link with MathJax library.

Default: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML

input (String)

Sets type of input.

Options: tex | ascii

| Default: ascii

delay (Number)

Sets delay between updates.

Default: 0 (the main difference between this library and react-mathjax from SamyPesse)

options (Object)

Sets MathJax configuration.

Default: Official MathJax configuration

onLoad (Function)

Triggered after MathJax script finishes loading (but BEFORE children are allowed to render if noGate is set to false )

onError (Function)

Triggered when any Math Processing Error occurs

noGate (Boolean)

Defaults to false , controls whether to disallow rendering of children components until the MathJax script has finished loading

Acknowledgements

This project was forked from MatejMazur (react-mathjax).

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE.md file for details.