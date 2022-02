React Magic Slider Dots Component for React Slick Carousel

Inspired by Instagram

Install

npm install --save react-magic-slider-dots

⚠️ Also install react-slick and slick-carousel for css and font React Slick Documentation

npm install slick-carousel npm install react-slick --save import "slick-carousel/slick/slick.css" ; import "slick-carousel/slick/slick-theme.css" ;

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import Slider from 'react-slick' ; import 'slick-carousel/slick/slick.css' ; import 'slick-carousel/slick/slick-theme.css' ; import MagicSliderDots from 'react-magic-slider-dots' ; import 'react-magic-slider-dots/dist/magic-dots.css' ; class App extends Component { render() { const settings = { dots : true , arrows : true , infinite : false , speed : 500 , slidesToShow : 1 , slidesToScroll : 1 , appendDots : dots => { return < MagicSliderDots dots = {dots} numDotsToShow = {4} dotWidth = {30} /> ; } }; return ( < Slider { ...settings }> < div > < h3 > 1 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 2 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 3 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 4 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 5 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 6 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 7 </ h3 > </ div > < div > < h3 > 8 </ h3 > </ div > </ Slider > ); } }

API

This a list of props that you can pass down to the component:

Property Description Default value Type Required dots array of HTML li elements representing the slider dot array yes numDotsToShow number of slider dots to show number yes dotWidth width, in pixels, of a slider dot including any margins/padding number yes dotContainerClassName class name of parent div magic-dots slick-dots string activeDotClassName class name of active slider dot slick-active string prevNextDotClassName class name of left-most (prev) and right-most (next) slider dot. small string

License

MIT © patricktran