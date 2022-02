React Lorem Ipsum

React Lorem Ipsum is a (TypeScript-supported) React library including components and functions to generate placeholder text.

DEMO & USAGE

USAGE IN A LOREM IPSUM GENERATOR

When you develop a mockup page or backend API is not ready for data fetching and you have to make Frontend Development with static data until it comes, react-lorem-ipsum will create your gibberish texts for you.

In addition to Lorem Ipsum text, you can generate random avatars, names, surnames, full names and usernames to fill the fields about users randomly.

👍 React Lorem Ipsum is a zero-dependency, easy-to-use package.

Table of Contents

Install

npm install react-lorem-ipsum

or

yarn add react-lorem-ipsum

Demo

https://fatihtelis.github.io/react-lorem-ipsum

How to Import

Components

import { LoremIpsum, Avatar } from 'react-lorem-ipsum' ;

Functions

import { loremIpsum, name, surname, fullname, username } from 'react-lorem-ipsum' ;

Props

LoremIpsum (Component), loremIpsum (function)

loremIpsum is function version of the component LoremIpsum which generates plain text instead of HTML. They both get the same props/inputs as a single object.

Name Type Default Description p number 1 Number of paragraphs that will be generated avgWordsPerSentence number 8 Avarage number of words created for each sentence (standard deviation is fixed ±25%) avgSentencesPerParagraph number 8 Avarage number of sentences created for each paragraph (standard deviation is fixed ±25%) startWithLoremIpsum bool true Start with 'Lorem ipsum odor amet...' to first sentence of first paragraph random bool true If disabled always generates the same text

Note: If you use loremIpsum function to generate plain text, it will return an "Array" with length of the desired count. You can use "Array.map" or similar methods to process the data. See Examples for details.

Avatar (Component)

Name Type Default Description gender string 'all' Gender for the Avatar picture. Possible values are 'all', 'male' and 'female'.

Note: Avatar component returns an <img /> tag with a random image. All other props like "className, width, height, alt" etc. will directly passed to element.

name, fullname (Functions)

Name Type Default Description gender string 'all' Gender for the generated name or full name. Possible values are 'all', 'male' and 'female'.

surname, username (Functions)

Props surname and username functions does not take any inputs. They just create random surnames and usernames respectively.

Examples

LoremIpsum (Component)

Code

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { LoremIpsum } from 'react-lorem-ipsum' ; render( < div className = "text-wrapper" > < LoremIpsum p = {2} /> </ div > , document.getElementById('root') );

HTML Output

< div class = "text-wrapper" > < p > Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Ac purus in massa egestas mollis varius; dignissim elementum. Mollis tincidunt mattis hendrerit dolor eros enim, nisi ligula ornare. Hendrerit parturient habitant pharetra rutrum gravida porttitor eros feugiat. Mollis elit sodales taciti duis praesent id. Consequat urna vitae morbi nunc congue. </ p > < p > Non etiam tempor id arcu magna ante eget. Nec per posuere cubilia cras porttitor condimentum orci suscipit. Leo maecenas in tristique, himenaeos elementum placerat. Taciti rutrum nostra, eget cursus velit ultricies. Quam molestie tellus himenaeos cubilia congue vivamus ultricies. Interdum praesent ut penatibus fames eros ad consectetur sed. </ p > </ div >

loremIpsum (Function)

Code 1

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { loremIpsum } from 'react-lorem-ipsum' ; render( < div className = "text-wrapper" > {loremIpsum()} </ div > , document .getElementById( 'root' ));

HTML Output 1

< div class = "text-wrapper" > Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Imperdiet erat nullam tortor quis elit lacus blandit vitae. Nostra dapibus bibendum; curae magnis commodo metus vestibulum tristique. Tristique volutpat consectetur congue lorem pharetra habitant. Sodales gravida egestas venenatis dignissim molestie cursus porta. Massa lacus pulvinar aliquam mi tristique. </ div >

Code 2

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { loremIpsum } from 'react-lorem-ipsum' ; render( < div className = "text-wrapper" > {loremIpsum({ p: 3 }).map(text => ( < div className = "text" key = {text} > {text} </ div > ))} </ div > , document .getElementById( 'root' ) );

HTML Output 2

< div class = "text-wrapper" > < div class = "text" > Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Primis eros nunc fringilla id rutrum nibh. Orci convallis pulvinar urna fusce at purus neque nam leo? Suspendisse semper facilisi parturient sit euismod placerat. Orci ante luctus praesent torquent orci commodo aptent blandit. Placerat arcu dui potenti; nullam taciti taciti amet. </ div > < div class = "text" > Ridiculus proin etiam justo vivamus dignissim suscipit maecenas. Gravida ornare interdum ex dui eu faucibus dictum dis blandit. Rhoncus habitasse suscipit felis massa, ultrices auctor. Laoreet magnis justo velit vulputate iaculis at pulvinar augue. Condimentum suspendisse habitasse metus cubilia curabitur non sem. Primis nam in nulla phasellus bibendum pretium. </ div > < div class = "text" > Augue malesuada massa torquent diam tortor; porttitor dis massa. Habitasse nunc ad placerat; ante netus gravida a porttitor. Vel aliquet hendrerit efficitur facilisis fames lacinia porta per. Integer euismod aenean mi hendrerit in volutpat consequat tempus turpis. Bibendum massa ad tincidunt, platea montes ac arcu. Penatibus elit justo adipiscing magna vulputate leo per. </ div > </ div >

Avatar, name, surname, fullname, username

Code 1

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { name, surname, username } from 'react-lorem-ipsum' ; render( < div className = "user" > // All props will be directly transferred to img element < Avatar gender = "male" className = "avatar" width = "200" height = "200" alt = "Avatar" /> < div className = "name" > {name('male')} </ div > < div className = "surname" > {surname()} </ div > < div className = "username" > {username()} </ div > </ div > , document.getElementById('root') );

HTML Output 1

< div class = "user" > < img class = "avatar" src = "data:image/jpeg;base64,......" width = "200" height = "200" alt = "Avatar" /> < div class = "name" > John </ div > < div class = "surname" > Smith </ div > < div class = "username" > smart_guru </ div > </ div >

Code 2

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { fullname, username } from 'react-lorem-ipsum' ; render( < div className = "user" > < div className = "full-name" > {fullname('female')} </ div > < div className = "username" > {`@${username()}`} </ div > </ div > , document .getElementById( 'root' ) );

HTML Output 2

< div class = "user" > < div class = "full-name" > Jennifer S. Rose </ div > < div class = "username" > @smart.fox.19 </ div > </ div >

License

react-lorem-ipsum is released under the MIT license.

Author