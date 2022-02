This package takes any color picker for you choice, And wraps it as a gradient picker. This plays well with the package angle picker, which allows your users to play with the gradient angle.

What you need to know before installing?

This package is using hooks, which means you need to use React 16.8 or higher.

Installation

npm i react-linear-gradient-picker

Gradient Picker Usage





import React, { useState } from 'react' ; import { Panel as ColorPicker } from 'rc-color-picker' ; import { GradientPicker } from 'react-linear-gradient-picker' ; import 'react-linear-gradient-picker/dist/index.css' ; const WrappedColorPicker = ( { onSelect, ...rest } ) => ( < ColorPicker { ...rest } onChange = {c => { onSelect(c.color, c.alpha / 100); }}/> ); const App = () => { const [palette, setPalette] = useState([ { offset: '0.00', color: 'rgb(238, 241, 11)' }, { offset: '0.49', color: 'rgb(215, 128, 37)' }, { offset: '1.00', color: 'rgb(126, 32, 207)' } ]); return ( < GradientPicker { ... { width: 320 , paletteHeight: 32 , palette , onPaletteChange: setPalette }}> < WrappedColorPicker /> </ GradientPicker > ); };

Accepted props

Name Type Default Value Required? Description palette PaletteColor[] undefined Yes The gradient pickers color palette, Each palette color struct is described below onPaletteChange Function undefined Yes The function to trigger upon palette change (Can be either from stop drag or color select). paletteHeight Number 32 No The stops palette display area height width Number 400 No Determines the width of the gradient picker stopRemovalDrop Number 50 No Sets the Y stop drop removal offset, If the user will drag the color stop further than specified, Color will be removed maxStops Number 5 No The max gradient picker palette length can have minStops Number 2 No The min gradient picker palette length can have

|> Palette Color | Name | Type | Default Value | Required? | Description |-|-|-|-|- | color | String | | Yes | The stop color, can be either hex of rgb format. | `offset`| `Number` | | Yes | The stop color offset in percent. | opacity | Number | 1 | No | The stop color opacity. | active | Boolean | ` | No` | Rather the current color is active (selected) or not.

Angle Picke Usage





import React, { useState } from 'react' ; import { AnglePicker } from 'react-linear-gradient-picker' ; import 'react-linear-gradient-picker/dist/index.css' ; const App = () => { const [angle, setAngle] = useState( 25 ); return ( < AnglePicker angle = {angle} setAngle = {setAngle}/ > ); };

Accepted props

Name Type Default Value Required? Description angle Number undefined Yes The controlled angle. setAngle Function undefined Yes The set angle method to be trigger after an angle was changes. size Number 48 No Determines the size of the angle picker snap Number 5 No Determines the angle change snapping, Can be removed with setting as 0

Gradient Picker Popover Usage





import React, { useState } from 'react' ; import { SketchPicker } from 'react-color' ; import { GradientPickerPopover } from 'react-linear-gradient-picker' ; import 'react-linear-gradient-picker/dist/index.css' ; const rgbToRgba = ( rgb, a = 1 ) => rgb .replace( 'rgb(' , 'rgba(' ) .replace( ')' , `, ${a} )` ) const WrapperPropTypes = { onSelect : PropTypes.func }; const WrappedSketchPicker = ( { onSelect, ...rest } ) => { return ( < SketchPicker { ...rest } color = {rgbToRgba(rest.color, rest.opacity )} onChange = {c => { const { r, g, b, a } = c.rgb; onSelect(`rgb(${r}, ${g}, ${b})`, a); }}/> ); } const initialPallet = [ { offset: '0.00', color: 'rgb(238, 241, 11)' }, { offset: '1.00', color: 'rgb(126, 32, 207)' } ]; const App = () => { const [open, setOpen] = useState(false); const [angle, setAngle] = useState(90); const [palette, setPalette] = useState(initialPallet); return ( < GradientPickerPopover { ... { open , setOpen , angle , setAngle , showAnglePicker: true , width: 220 , maxStops: 3 , paletteHeight: 32 , palette , onPaletteChange: setPalette }}> < WrappedSketchPicker /> </ GradientPickerPopover > ); }; export default App;

Accepted props

Name Type Default Value Required? Description trigger React Component defaultTrigger No The popover trigger component, Will use default implementation if empty. open Boolean false Yes Controls the popover open state setOpen Function undefined Yes The setOpen method to be called upon open changes showAnglePicker Boolean false No Will add to gradient picker the angle picker component at the bottom angle Number undefined No The angle picker angle value setAngle Function undefined No Then angle picker setAngle method to be called upon angle changes