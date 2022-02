react-leaflet-heatmap-layer provides a simple <HeatmapLayer /> component for creating a heatmap layer in a react-leaflet map.

Usage

Use directly as a fixed layer:

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { Map , Marker, Popup, TileLayer } from 'react-leaflet' ; import HeatmapLayer from '../src/HeatmapLayer' ; import { addressPoints } from './realworld.10000.js' ; class MapExample extends React . Component { render() { return ( <div> <Map center={[0,0]} zoom={13}> <HeatmapLayer fitBoundsOnLoad fitBoundsOnUpdate points={addressPoints} longitudeExtractor={m => m[1]} latitudeExtractor={m => m[0]} intensityExtractor={m => parseFloat(m[2])} /> <TileLayer url='http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png' attribution='© <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors' /> </Map> </div> ); } } render(<MapExample />, document.getElementById('app'));

Or use it inside a layer control to toggle it:

import React from 'react' ; import { render } from 'react-dom' ; import { Map , Marker, Popup, TileLayer } from 'react-leaflet' ; import HeatmapLayer from '../src/HeatmapLayer' ; import { addressPoints } from './realworld.10000.js' ; class MapExample extends React . Component { render() { return ( < div > < Map center = {position} zoom = {13} style = {{ height: ' 100 %' }} > < LayersControl > < LayersControl.BaseLayer name = "Base" checked > < TileLayer url = "http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png" attribution = "© <a href=http://osm.org/copyright>OpenStreetMap</a> contributors" /> </ LayersControl.BaseLayer > < LayersControl.Overlay name = "Heatmap" checked > < FeatureGroup color = "purple" > < Marker position = {[50.05, -0.09 ]} > < Popup > < span > A pretty CSS3 popup. < br /> Easily customizable. </ span > </ Popup > </ Marker > < HeatmapLayer fitBoundsOnLoad fitBoundsOnUpdate points = {addressPoints} longitudeExtractor = {m => m[1]} latitudeExtractor={m => m[0]} intensityExtractor={m => parseFloat(m[2])} /> </ FeatureGroup > </ LayersControl.Overlay > < LayersControl.Overlay name = "Marker" > < FeatureGroup color = "purple" > < Marker position = {position} > < Popup > < span > A pretty CSS3 popup. < br /> Easily customizable. </ span > </ Popup > </ Marker > </ FeatureGroup > </ LayersControl.Overlay > </ LayersControl > </ Map > </ div > ); } } render( < MapExample /> , document.getElementById('app'));

API

The HeatmapLayer component takes the following props:

points : required an array of objects to be processed

latitudeExtractor : required a function that returns the object's latitude e.g. marker => marker.lat

fitBoundsOnLoad : boolean indicating whether map should fit data in bounds of map on load

max : max intensity value for heatmap (default: 3.0)

radius : radius for heatmap points (default: 30)

maxZoom : maximum zoom for heatmap (default: 18)

: object defining gradient stop points for heatmap e.g. (default: package default gradient) onStatsUpdate : called on redraw with a { min, max } object containing the min and max number of items found for a single coordinate

Example

To try the example:

Clone this repository run npm install in the root of your cloned repository run npm run example Visit localhost:8000

Contributing

See CONTRIBUTING.md

Credits

This package was inspired by Leaflet.heat.

License

react-leaflet-heatmap-layer is MIT licensed.

See LICENSE.md for details.