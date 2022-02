Google layer for React Leaflet v3 using leaflet.gridlayer.googlemutant, implemented with typescript.

Requirements

The current version of this library supports React Leaflet v3.

If you are using React Leaflet v2, please use the previous version of this library. Please see the documentation here:

https://github.com/aviklai/react-leaflet-google-layer/tree/v1

Installation instructions:

run npm install --save react-leaflet-google-layer By default this library uses the google-maps loader library to load the google maps api. If you want to use the script tag instead, you can Add google maps js api in your index.html:

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY" async defer></script>

and set the prop useGoogMapsLoader to false .

Usage example:

import * as React from 'react' ; import { MapContainer } from 'react-leaflet' ; import ReactLeafletGoogleLayer from 'react-leaflet-google-layer' ; export const App = () => { return ( < MapContainer zoom = {15} center = {[45, 20 ]}> < ReactLeafletGoogleLayer apiKey = 'YOUR_API_KEY' type = { ' satellite '} /> </ MapContainer > ); };

Basic usage example

https://codesandbox.io/s/basic-usage-with-react-leaflet-v3-vx8fd

Options

apiKey?: string

useGoogMapsLoader?: boolean, default: true

googleMapsAddLayers?: { name: 'BicyclingLayer' | 'TrafficLayer' | 'TransitLayer', options?: any }[]

zIndex?: number



version?: string

client?: string

channel?: string

language?: string

region?: string

libraries?: string[]