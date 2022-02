arrows bool Enables tabbing and arrow key navigation true

dots bool Enable dot pagination false

paging bool Enable 1/x pagination false

pagingSeparator string 1/x pagination separator '/'

lazyLoad bool Lazy load slides that are not visible at first load true

swipe bool Add swipe event to scroll between slide pages true

animationDuration int Slide animation duration 500

slidesToShow int Number of slides to display 1

slidesToScroll int Number of slides to scroll 1

slidesSpacing int Margin between slides 10

autoCycle bool Enables autocycle between slide pages false

cycleInterval bool Autocycle interval duration 5000

pauseOnHover bool Pauses autocycle true

breakpoints array Array of objects in the form of { breakpoint: int, settings: { ... } } []

placeholderImageSrc string placeholder image source base64 gif image 1x1

nextArrow React element Optional custom arrow null

prevArrow React element Optional custom arrow null

scrollOnDevice bool Adds scroll functionality on touch devices instead of normal swipe, this disables lazy-loading, infinite navigation, arrows and dots false

showSides bool Show outer prev/next slides of the current slide page false

sidesOpacity int Side slides opacity amount 1

sideSize int Fraction visible of prev/next slides, when showSides is enabled .5

incrementalSides bool Dynamic sideSize depending on the browser's width and responsive breakpoints . Increments or decrements from max size 50% to min size 0% when expanding or narrowing the browser. false

onSlideChange func onSlideChange event -

onNextClick func onNextClick arrow event -