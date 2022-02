React component to render latex strings, based on Katex

Install

$ npm install --save react-latex

Usage

In javascript

Before using Latex

Include in your html Katex CSS

< html > < head > < link href = "//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/KaTeX/0.9.0/katex.min.css" rel = "stylesheet" /> </ head > </ html >

Inline Latex

var Latex = require ( 'react-latex' ); ... render(){ return ( < h3 > < Latex > What is $(3\times 4) \div (5-3)$ </ Latex > </ h3 > ); } ...

Block Latex

var Latex = require ( 'react-latex' ); ... render(){ return ( < h3 > < Latex displayMode = {true} > $$(3\times 4) \div (5-3)$$ </ Latex > </ h3 > ); } ...

Options for Katex

A number of options are now supported. For a comprehensive list please visit: here

License

MIT © Zzish