Folder based file browser given a flat keyed list of objects, powered by React.

Live Demo

Check out the live demo here: http://uptick.github.io/react-keyed-file-browser/

Installation

Install the package with npm:

npm install react-keyed-file-browser yarn add react-keyed-file-browser

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import FileBrowser from 'react-keyed-file-browser' ReactDOM.render( < FileBrowser files = {[]} /> , document.getElementById('root') );

Include icons from FontAwesome 4:

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import FileBrowser, { Icons } from 'react-keyed-file-browser' import 'font-awesome/css/font-awesome.min.css' var mount = document .querySelectorAll( 'div.browser-mount' ); ReactDOM.render( < FileBrowser files = {[]} icons = {Icons.FontAwesome(4)} /> , mount[0] );

or your own icons by specifying as so:

<FileBrowser files={[]} icons={{ File : <i className="file" aria-hidden="true" />, Image: <i className="file-image" aria-hidden="true" />, PDF: <i className="file-pdf" aria-hidden="true" />, Rename: <i className="i-cursor" aria-hidden="true" />, Folder: <i className="folder" aria-hidden="true" />, FolderOpen: <i className="folder-open" aria-hidden="true" />, Delete: <i className="trash" aria-hidden="true" />, Loading: <i className="circle-notch spin" aria-hidden="true" />, }} />

Optionally, include the built css with an import:

@ import 'node_modules/react-keyed-file-browser/dist/react-keyed-file-browser.css' ;

or tag:

< link href = "static/node_modules/react-keyed-file-browser/dist/react-keyed-file-browser.css" rel = "stylesheet" >

Examples

Using a custom drag and drop provider.

import { RawFileBrowser } from 'react-keyed-file-browser' import { DndProvider } from 'react-dnd' import { HTML5Backend } from 'react-dnd-html5-backend' <DndProvider backend={HTML5Backend}> < RawFileBrowser files = {[]}/ > </ DndProvider >

Full reference documentation coming soon. For now, take a look at the reference implementation with event handlers on the live demo at http://uptick.github.io/react-keyed-file-browser/.