Small library for decoding json web tokens (JWT)

Install

npm install react-jwt or yarn add react-jwt

Usage

import React from "react" ; import { useJwt } from "react-jwt" ; const token = "Your JWT" ; const Example = () => { const { decodedToken, isExpired } = useJwt(token); return ( < div > ... </ div > ); };

You can also use the methods isExpired(token) and decodeToken(token)

import React from "react" ; import { isExpired, decodeToken } from "react-jwt" ; const token = "Your JWT" ; const Example = () => { const myDecodedToken = decodeToken(token); const isMyTokenExpired = isExpired(token); return ( < div > ... </ div > ); };

Refresh state

If you use the refreshToken(newToken) method, useJwt's state will be updated

import React from "react" ; import { useJwt } from "react-jwt" ; const token = "Your JWT" ; const Example = () => { const { decodedToken, isExpired, reEvaluateToken } = useJwt(token); const updateToken = () => { const newToken = "A new JWT" ; reEvaluateToken(newToken); } return ( < div > ... </ div > ); };

License

MIT © @gustavo0197