React JSON Viewer Component. View JSON in beautiful tabular format.

Install

npm install --save react-json-viewer

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import JSONViewer from 'react-json-viewer' ; class Example extends Component { render() { return ( < JSONViewer json = {[ { task: ' Learn React ', done: true , }, { task: ' Write Book ', done: false , }, ]} /> ); } }

Demo

http://nsisodiya.github.io/react-json-viewer

JSFiddle Example

http://jsfiddle.net/nsisodiya/61fwqcg5/

What

License

MIT © nsisodiya