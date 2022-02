Render React components to actual DOM nodes in Node.js

Makes testing simple React components super easy with any Node.js test framework.

Install

npm install --save-dev react-jsdom

Usage

const React = require ( 'react' ); const ReactJSDOM = require ( 'react-jsdom' ); class Hi extends React . Component { render() { return ( < div > < span > hi </ span > < span > {this.props.person} </ span > </ div > ); } componentDidMount() { console .log( 'I mounted!' ); } } const elem = ReactJSDOM.render( < Hi person = "mum" /> ); // console: 'I mounted!' elem.constructor.name // 'HTMLDivElement' elem.nodeName; // 'DIV'); elem.querySelector('span:last-child').textContent; // 'mum' elem.outerHTML; // < div > // < span > hi </ span > // < span > mum </ span > // </ div >

License

MIT © Luke Childs