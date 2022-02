React Is Visible

A small library that lets you know whether a component is visible on screen or not.

Uses the IntersectionObserver API.

Live Examples

Storybook: https://lessp.github.io/react-is-visible/

Code Sandbox: https://2c2qy.csb.app/

Table of Contents

In order to polyfill, install the polyfill from W3C

$ npm install intersection-observer

... and import it before importing 'react-is-visible'

eg.

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import 'intersection-observer' import { withIsVisible } from 'react-is-visible'

$ npm install react- is -visible

or

$ yarn add react- is -visible

React Is Visible

import React, { useRef } from 'react' import { useIsVisible } from 'react-is-visible' const SomeComponent = () => { const nodeRef = useRef() const isVisible = useIsVisible(nodeRef) return < h1 ref = {nodeRef} > {isVisible && `I'm visible!`} </ h1 > }

import React from 'react' import { withIsVisible } from 'react-is-visible' const SomeComponent = ( { isVisible } ) => < h1 > {isVisible && `I'm visible!`} </ h1 > export default withIsVisible(SomeComponent)

or as a decorator

import React from 'react' import { withIsVisible } from 'react-is-visible' @withIsVisible class SomeClass extends React . Component { render() { const { isVisible } = this .props return < h1 > {isVisible && `I'm visible!`} </ h1 > } }

The once -prop is optional, but if passed, the isVisible -flag will only trigger once.

import React from 'react' import IsVisible from 'react-is-visible' const App = () => ( < IsVisible once > {(isVisible) => < h1 > {isVisible ? `I'm visible!` : `I'm not visible!`} </ h1 > } </ IsVisible > )

MIT