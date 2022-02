React hook to check if the component is still mounted

Install

// with npm npm install react-is-mounted-hook // with yarn yarn add react-is-mounted-hook

How to use

import React, { useState, useEffect } from 'react' ; import useIsMounted from 'react-is-mounted-hook' ; import axios from 'axios' ; import Loading from './loading' ; import Result from './result' ; const FetchComponent = () => { const isMounted = useIsMounted(); const [data, setData] = useState( null ); useEffect( () => { const fetchData = async () => { const result = await axios( 'http://hn.algolia.com/api/v1/search?query=redux' ); if (isMounted()) { setData(result.data); } }; fetchData(); }, [isMounted]); return data ? < Result data = {data} /> : < Loading /> ; }; export default FetchComponent;

License

MIT