React IoC

Hierarchical Dependency Injection for React

Features

Hierarchical Dependency Injection

Can inject dependencies using React Hooks

Automatically calls .dispose() on created class instances when React unmount Provider component

on created class instances when React unmount component Can work without decorators

Supports lazy service registration with code splitting

ES6, CommonJS and UMD bundles

Declarations for TypeScript and Flow

Type Safe even in JavaScript (with TypeScript --checkJs mode)

mode) Tiny: only 1.1 KB (min+gzip)

Requirements: React 16.6 or greater, ES6 Map or Map polyfill.

Documentation

@provider class decorator or HOC toClass binding toValue binding toFactory binding toExisting binding

@registerIn class decorator

@inject property decorator

inject utility function

useInstance React Hook

Example

import React from "react" ; import { provider, inject } from "react-ioc" import { observable, action } from "mobx" ; import { observer } from "mobx-react" ; class DataContext { users = observable.map<number, User>(); posts = observable.map<number, Post>(); } class PostService { @inject dataContext: DataContext; @action createPost(user: User) { const post = new Post({ id : uniqueId() }); this .dataContext.posts.set(post.id, post); return post; } } @observer class PostEditor extends React . Component { @inject postService: PostService; render() { } } @provider(DataContext, PostService) class App extends React . Component { render() { } }

HOC (or decorator) that registers dependencies in scope of wrapped component.

import { provider, toClass, toFactory, toValue, toExisting } from "react-ioc" ; @provider( DataContext, [IFooService, FooService] [IBarService, toClass(BarService)] [IBazService, toValue({ baz : 123 })] [MobxStore, toFactory( [IFooService, IBarService], (fooService, barService) => MobxStore.create(fooService, barService) )] [IObsoleteService, toExisting(IFooService)], ) class App extends React . Component { render() { } }

Providers can be nested:

@provider(DataContext, AuthService) class App extends React . Component { render() { } } @provider(UserService) class HomePage extends React . Component { render() { } }

Also Provider component has static register() function, for imperative dependencies registration:

import { provider, toClass } from "react-ioc" ; class App extends React . Component {} export default provider()(App);

import App from "./App" ; App.register(FooService, [BarService, toClass(BarService)]);

Class decorator for lazy service registration in Provider . Accepts lambda that returns some Proveider component.

import { registerIn } from "react-ioc" ; import App from "../components/App" ; @registerIn( () => App) export class LazyService {}

import { inject } from "react-ioc" ; import { LazyService } from "../services/LazyService" ; export default class LazyWidget extends React . Component { @inject lazyService: LazyService; }

import { provider } from "react-ioc" ; const LazyWidget = React.lazy( () => import ( "./LazyWidget" )); @provider() export default class App extends React . Component { render() { return ( < React.Suspense fallback = { < div > Loading... </ div > }> < LazyWidget /> </ React.Suspense > ); } }

Also, is can accept binding as second argument:

import { registerIn, toClass } from "react-ioc" ; import App from "../components/App" ; interface LazyService { method(): void ; } class LazyServiceImpl implements LazyService { } @registerIn( () => App, toClass(LazyServiceImpl)) export class LazyService {}

Property decorator for property dependency injection.

Can use dependency types from Reflect Metadata (with TypeScript --emitDecoratorMetadata ):

import { inject } from "react-ioc" ; class FooService { @inject barService: BarService; } class MyComponent extends React . Component { @inject fooService: FooService; @inject barService: BarService; }

Or manually specified dependencies:

import { inject } from "react-ioc" ; class FooService { @inject(BarService) barService; } class MyComponent extends React . Component { @inject(FooService) fooService; @inject(BarService) barService; }

If you want to use dependency in React.Component constructor you should pass context argument to super() :

import React from "react" ; import { inject } from "react-ioc" ; class MyComponent extends React . Component { @inject fooService: FooService; constructor (props, context) { super (props, context); this .fooService.doSomething(); } }

inject

Utility function for property or constructor dependency injection. Note, that for React Components we should explicitely define static contextType = InjectorContext (unlike with @inject decorator).

Property Injection:

import { inject, InjectorContext } from "react-ioc" ; class FooService { barService = inject( this , BarService); } class MyComponent extends React . Component { fooService = inject( this , FooService); barService = inject( this , BarService); static contextType = InjectorContext; }

Constructor Injection:

import { inject } from "react-ioc" ; class OtherService { constructor (fooService, barService) { this .fooService = fooService || inject( this , FooService); this .barService = barService || inject( this , BarSerivce); } }

useInstance React Hook

import { useInstance, useInstances } from "react-ioc" ; const MyButton = props => { const myService = useInstance(MyService); return < button onClick = {() => myService.doSomething()}>Ok </ button > } const MyWidget = props => { const [fooService, barService] = useInstances(FooService, BarService); return < div > < MyButton /> </ div > }

Usage

> npm install

UMD build

< script crossorigin src = "https://unpkg.com/react-ioc/dist/index.umd.min.js" > </ script >