React embedding Instagram posts component

yarn add react-instagram-embed npm i react-instagram-embed

Live demo

Usage

import InstagramEmbed from 'react-instagram-embed'; <InstagramEmbed url='https://instagr.am/p/Zw9o4/' clientAccessToken='123|456' maxWidth={320} hideCaption={false} containerTagName='div' protocol='' injectScript onLoading={() => {}} onSuccess={() => {}} onAfterRender={() => {}} onFailure={() => {}} />

Access token is combination of App Id and Client Token. See https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed/#access-tokens for more details.

props

{String} Instagram URL. Required clientAccessToken {String} Instagram Client Access Token. Required

{String} Instagram Client Access Token. Required maxWidth {Number} Max width. Minimum size is 320 . Default undefined

{Number} Max width. Minimum size is . Default hideCaption {Boolean} Default false

{Boolean} Default containerTagName {String} Default 'div'

{String} Default protocol {String} Instagram API script protocol. Default '' same as current protocol This property needed if you use device's file system, for example, Electron, Cordova apps

{String} Instagram API script protocol. Default same as current protocol injectScript {Boolean} Default true

{Boolean} Default onLoading {Function}

{Function} onSuccess {Function}

{Function} onAfterRender {Function}

{Function} onFailure {Function}

License

MIT

© sugarshin