A react component for form inputs validation. Online demo examples.

How to use

Usage

By NPM

npm install react-inputs-validation --save

import { Textbox, Radiobox, Checkbox, Select, Textarea } from 'react-inputs-validation' ; import 'react-inputs-validation/lib/react-inputs-validation.min.css' ;

Make sure you have at least react@16.8.6 installed.

"peerDependencies" : { "react" : ">= 16.8.6" , "react-dom" : ">= 16.8.6" }

By CDN (starting from v4.4.1)

< head > ... < link rel = "stylesheet" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react-inputs-validation/4.4.1/react-inputs-validation.min.css" /> </ head > < body > < div id = "root" > </ div > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/16.13.1/umd/react.production.min.js" > </ script > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react-dom/16.13.1/umd/react-dom.production.min.js" > </ script > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react-inputs-validation/4.4.1/react-inputs-validation.min.js" > </ script > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-standalone/6.21.1/babel.min.js" > </ script > < script type = "text/babel" > const App = React.memo( () => { const [value, setValue] = React.useState( '' ); return ( <Textbox value={value} onBlur={( )=> {}} .../>) }); ReactDOM.render( < App /> , document.getElementById('root')); </ script > </ body >

Live examples

Codesandbox Examples

Basic Usage Examples

Online demo example

Demo source code

Documentation

Browser support

Tested on IE9+ and Chrome and Safari(10.0.3)

