React number input component

Installation

yarn add react-input-number npm install react-input-number --save

Demo

https://swiftcarrot.dev/react-input-number

Basic usage

import React, { useState } from 'react' ; import InputNumber from 'react-input-number' ; function App ( ) { const [num, setNum] = useState( 2.2 ); return ( < InputNumber min = {10} max = {100} step = {0.03} value = {num} onChange = {setNum} /> ); }

enableMobileNumericKeyboard

<InputNumber enableMobileNumericKeyboard /> will open a numeric keyboard on ios and android devices. Notice that on ios the keyboard doesnot contain the . (dot) character for floating numbers.

License

MIT