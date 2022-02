MVC 三者都是 Isomorphic,既是服务端 MVC,也是浏览器端 MVC。

react-imvc 是 isomorphic mvc 的 react 实现,它是一个 Web 框架。通过 react-imvc,我们可以更便利地实现同构 Web 应用的开发。

用法示例:

isomorphic-cnode DEMO地址 和 源代码地址

点击访问详细文档地址:Documents

react-imvc 的作用和特性

一条命令启动完整的开发环境

一条命令编译和构建源代码

一份代码,既可以在 node.js 做服务端渲染(SSR),也可以在浏览器端复用后继续渲染(CSR & SPA)

既是多页应用,也是单页应用,还可以通过配置自由切换两种模式,用「同构应用」打破「单页 VS 多页」的两难抉择

构建时可以生成一份 hash history 模式的静态文件,当做普通单页应用的入口文件(如 DEMO 所示)

构建时可以根据路由切割代码,按需加载 js 文件

支持在 IE9 及更高版本浏览器里,使用包括 async/await 在内的 ES2015+ 语言新特性

丰富的生命周期,让业务代码有更清晰的功能划分

内部自动解决在浏览器端复用服务端渲染的 html 和数据,无缝过渡

好用的同构方法 fetch、redirect 和 cookie 等,贯通前后端的请求、重定向和 cookie 等操作

还有更多隐藏特性,在等待你去发掘……

安装 react-imvc

react-imvc 是一个整体解决方案,包括服务端和客户端,所以必须从 npm 或 yarn 里下载到 package.json 里。

npm install --save react react-dom react-imvc

使用 react-imvc 开发 Hello World

第一步:添加 npm scripts 任务

在你的 package.json 里添加 npm scripts 如下命令:

{ "scripts" : { "start" : "react-imvc start" , "build" : "react-imvc build" , "test" : "react-imvc test" } }

第二步:添加源代码目录 src/ 和路由文件 index.js

在 package.json 所在的目录下,新建一个文件夹,名称为 src

在 src 文件夹里新增 index.js 入口文件,添加一组 {path, controller} 的路由配置

export default [ { path : '/' , controller : () => import ( './home/Controller' ) } ]

第三步:编写每个页面的 MVC 结构

每个页面必须是一个包含 controller.js 的文件夹,其中 controller.js 是页面的入口文件

import Controller from 'react-imvc/controller' import React from 'react' export default class Home extends Controller { View = View } function View ( ) { return ( < h1 > Hello React-IMVC </ h1 > ) }

第四步:npm start 启动应用

在命令行输入 npm start,然后打开 http://localhost:3000 ,将看到 Hello React-IMVC

查看页面源代码,可以看到服务端渲染的内容。

欢迎提 Issue 和 Pull Request