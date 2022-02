react-hooks-visible is React Hooks library for element visibility. Uses the intersection observer API.

Get started

yarn add react react-hooks-visible

How to use

started

import React from 'react' import { useVisible } from 'react-hooks-visible' const VisibleComponent = () => { const [targetRef, visible] = useVisible() return ( < div ref = {targetRef} > This is {Math.floor(visible * 100)} % visible </ div > ) }

Pass a function to an argument, and you can change the return value

const [targetRef, percent] = useVisible( ( vi: number ) => Math .floor(vi * 100 )) const [targetRef, isVisible] = useVisible( ( vi: number ) => vi > 0.5 ) const [styleExampleRef, visibleStyle] = useVisible( ( vi: number ) => ({ opacity : vi }))

This is same as IntersectionObserver Option. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API#Creating_an_intersection_observer

const [targetRef, visible] = useVisble( Math .floor(visible * 100 ),{ root : document .querySelector( 'wrapper' ) rootMargin : '10px' , threshold : [ 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4 ] })

example code