Performant, flexible and extensible forms with easy to use validation.

Goal

A simple component to render associated input's error message.

Install

$ npm install /error-message

Quickstart

Single Error Message

import React from 'react' ; import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { ErrorMessage } from '@hookform/error-message' ; export default function App ( ) { const { register, errors, handleSubmit } = useForm(); const onSubmit = ( data ) => console .log(data); return ( <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}> <input name="singleErrorInput" ref={register({ required: 'This is required.' })} /> <ErrorMessage errors={errors} name="singleErrorInput" /> <ErrorMessage errors={errors} name="singleErrorInput" render={({ message }) => <p>{message}</p>} /> <input name="name" ref={register({ required: true })} /> <ErrorMessage errors={errors} name="name" message="This is required" /> <input type="submit" /> </form> ); }

Multiple Error Messages

import React from 'react' ; import { useForm } from 'react-hook-form' ; import { ErrorMessage } from '@hookform/error-message' ; export default function App ( ) { const { register, errors, handleSubmit } = useForm({ criteriaMode : 'all' , }); const onSubmit = ( data ) => console .log(data); return ( <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}> <input name="multipleErrorInput" ref={register({ required: 'This is required.', pattern: { value: /d+/, message: 'This input is number only.', }, maxLength: { value: 10, message: 'This input exceed maxLength.', }, })} /> <ErrorMessage errors={errors} name="multipleErrorInput" render={({ messages }) => messages && Object.entries(messages).map(([type, message]) => ( <p key={type}>{message}</p> )) } /> <input type="submit" /> </form> ); }

API

Prop Type Required Description name string ✓ Associated field name. errors object errors object from React Hook Form. It's optional if you are using FormProvider . message string \| React.ReactElement inline error message. as string \| React.ReactElement \| React.ComponentType Wrapper component or HTML tag. eg: as="p" , as={<p />} or as={CustomComponent} . This prop is incompatible with prop render and will take precedence over it. render Function This is a render prop for rendering error message or messages.

Note: you need to set criteriaMode to all for using messages.

