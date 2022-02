Announcement post on Times Open blog

This package is a fork of React Helmet. <Helmet> usage is synonymous, but server and client now requires <HelmetProvider> to encapsulate state per request.

react-helmet relies on react-side-effect , which is not thread-safe. If you are doing anything asynchronous on the server, you need Helmet to encapsulate data on a per-request basis, this package does just that.

Usage

New is 1.0.0: No more default export! import { Helmet } from 'react-helmet-async'

The main way that this package differs from react-helmet is that it requires using a Provider to encapsulate Helmet state for your React tree. If you use libraries like Redux or Apollo, you are already familiar with this paradigm:

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { Helmet, HelmetProvider } from 'react-helmet-async' ; const app = ( < HelmetProvider > < App > < Helmet > < title > Hello World </ title > < link rel = "canonical" href = "https://www.tacobell.com/" /> </ Helmet > < h1 > Hello World </ h1 > </ App > </ HelmetProvider > ); ReactDOM.hydrate( app, document.getElementById(‘app’) );

On the server, we will no longer use static methods to extract state. react-side-effect exposed a .rewind() method, which Helmet used when calling Helmet.renderStatic() . Instead, we are going to pass a context prop to HelmetProvider , which will hold our state specific to each request.

import React from 'react' ; import { renderToString } from 'react-dom/server' ; import { Helmet, HelmetProvider } from 'react-helmet-async' ; const helmetContext = {}; const app = ( < HelmetProvider context = {helmetContext} > < App > < Helmet > < title > Hello World </ title > < link rel = "canonical" href = "https://www.tacobell.com/" /> </ Helmet > < h1 > Hello World </ h1 > </ App > </ HelmetProvider > ); const html = renderToString(app); const { helmet } = helmetContext; // helmet.title.toString() etc…

Streams

This package only works with streaming if your <head> data is output outside of renderToNodeStream() . This is possible if your data hydration method already parses your React tree. Example:

import through from 'through' ; import { renderToNodeStream } from 'react-dom/server' ; import { getDataFromTree } from 'react-apollo' ; import { Helmet, HelmetProvider } from 'react-helmet-async' ; import template from 'server/template' ; const helmetContext = {}; const app = ( < HelmetProvider context = {helmetContext} > < App > < Helmet > < title > Hello World </ title > < link rel = "canonical" href = "https://www.tacobell.com/" /> </ Helmet > < h1 > Hello World </ h1 > </ App > </ HelmetProvider > ); await getDataFromTree(app); const [header, footer] = template({ helmet: helmetContext.helmet, }); res.status(200); res.write(header); renderToNodeStream(app) .pipe( through( function write(data) { this.queue(data); }, function end() { this.queue(footer); this.queue(null); } ) ) .pipe(res);

Usage in Jest

While testing in using jest, if there is a need to emulate SSR, the following string is required to have the test behave the way they are expected to.

import { HelmetProvider } from 'react-helmet-async' ; HelmetProvider.canUseDOM = false ;

It is understood that in some cases for SEO, certain tags should appear earlier in the HEAD. Using the prioritizeSeoTags flag on any <Helmet> component allows the server render of react-helmet-async to expose a method for prioritizing relevant SEO tags.

In the component:

<Helmet prioritizeSeoTags> < title > A fancy webpage </ title > <link rel="notImportant" href="https://www.chipotle.com" /> <meta name="whatever" value="notImportant" /> <link rel="canonical" href="https://www.tacobell.com" /> <meta property="og:title" content="A very important title"/> </Helmet>

In your server template:

<html> < head > ${helmet.title.toString()} ${helmet.priority.toString()} ${helmet.meta.toString()} ${helmet.link.toString()} ${helmet.script.toString()} </ head > ... < /html>

Will result in:

< html > < head > < title > A fancy webpage </ title > < meta property = "og:title" content = "A very important title" /> < link rel = "canonical" href = "https://www.tacobell.com" /> < meta name = "whatever" value = "notImportant" /> < link rel = "notImportant" href = "https://www.chipotle.com" /> </ head > ... </ html >

A list of prioritized tags and attributes can be found in constants.js.

Usage without Context

You can optionally use <Helmet> outside a context by manually creating a stateful HelmetData instance, and passing that stateful object to each <Helmet> instance:

import React from 'react' ; import { renderToString } from 'react-dom/server' ; import { Helmet, HelmetProvider, HelmetData } from 'react-helmet-async' ; const helmetData = new HelmetData({}); const app = ( < App > < Helmet helmetData = {helmetData} > < title > Hello World </ title > < link rel = "canonical" href = "https://www.tacobell.com/" /> </ Helmet > < h1 > Hello World </ h1 > </ App > ); const html = renderToString(app); const { helmet } = helmetData.context;

License

Licensed under the Apache 2.0 License, Copyright © 2018 Scott Taylor