Simple lightweight react hamburger navigation drawer.

Key points

Hidden <input type="checkbox"> as a toggle;

as a toggle; Fullscreen <label> element for veil;

element for veil; Google Material spec for sizes, animations, and colors.

Accessibility

Support keyboard navigation (Tab, Esc and Enter);

Prevents page scrolling when the navigation drawer is open.

Usage example:

npm install react-hamburger-drawer --save

import HamburgerDrawer from 'react-hamburger-drawer' ;

< div className = "App" > < header > < HamburgerDrawer > < ul > < li > < a href = "/" > Home </ a > </ li > < li > < a href = "/about" > About </ a > </ li > < li > < a href = "/contact" > Contact </ a > </ li > < li > < a href = "/privacy-policy" > Privacy Policy </ a > </ li > </ ul > </ HamburgerDrawer > < h1 > Your Application Header </ h1 > ... </ header > ... </ div >

Component props

useFocusBounder - An optional property to enable or disable FocusBounder component. Default false .

Screenshots