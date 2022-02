[WIP] don't use in production

demo

##features:

simple & easy

custom video overlay content( any html content on top of video )

##TODO

UI for Fullscreen mode

subtitle tracks

network error notification

loading spinner

custom menu for mouse right click

register any event listener on parent component

playback rate change

select defferient resulution

use without browserify

complete tests

##install

npm install --save react-h5-video

load in the stylesheet,(in order to make it easier for developers to customize video player's style, css is not written in js)

< link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "node_modules/react-h5-video/lib/react-h5-video.css" >

basic usage

import React from "react" ; import Video from "react-h5-video" ; class MyAewsomeApp extends React . Component { render(){ var sources = [ "./video/video.mp4" , "./video/video.webm" , "./video/video.ogv" ] return ( < Video sources = {sources} poster = "./video/poster.png" > < h3 className = "video-logo pull-right" > < a href = "http://glexe.com" target = "_blank" > LOGO </ a > </ h3 > < p > Any HTML content </ p > </ Video > ) } }

##props

Video.propTypes = { metaDataLoaded : React.PropTypes.func, sources : React.PropTypes.array, subtitles : React.PropTypes.array, autoPlay : React.PropTypes.bool, controls : React.PropTypes.bool, autoHideControls : React.PropTypes.bool, controlPanelStyle : React.PropTypes.oneOf([ "overlay" , "fixed" ]), preload : React.PropTypes.oneOf([ "auto" , "none" , "metadata" ]), loop : React.PropTypes.bool, mute : React.PropTypes.bool, poster : React.PropTypes.string, width : React.PropTypes.string, height : React.PropTypes.string, volume : React.PropTypes.number, seekDisabled : React.PropTypes.bool, } Video.defaultProps = { autoPlay : false , loop : false , controls : true , autoHideControls : true , volume : 1.0 , mute : false , controlPanelStyle : "overlay" , preload : "auto" , seekDisabled : false , }

###video meta data loaded callback onece the meta data is loaded, you can get the info of this video(width,height,duration...etc), then you can use the returnd api to perform basic actions

The returned api has these properties:

Property Type Description $video DOM Node the HTML5 video DOM node, you can attatch event listeners to $video fullscreen function make video enter fullscreen mode setTime function setTime(number) to change seekbar time togglePlay function play or pause video volume function change volumn between 0 to 1.0 align="left">registerProgressEventListener align="left">function align="left">You can call this function get updates on how much the video has played.

class App extends React . Component { loaded(api){ this .videoApi = api; } render(){ return ( < Video sources = {sources} metaDataLoaded = {this.loaded}/ > ) } }

registerProgressEventListener