React Google Tag Manager Module

This is a Javascript module to React based apps that implement Google Tag Manager. It is designed to use GTM snippet.

You can easily use custom dataLayer, multiple dataLayers and additional events.

Installation

npm:

npm install react-gtm-module --save

Usage

Initializing GTM Module:

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import Router from 'react-router' import routes from './routes' ... import TagManager from 'react-gtm-module' const tagManagerArgs = { gtmId : 'GTM-000000' } TagManager.initialize(tagManagerArgs) ... const app = document .getElementById( 'app' ) ReactDOM.render( < Router routes = {routes} /> , app)

DataLayer

Custom dataLayer example:

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import Router from 'react-router' import routes from './routes' ... import TagManager from 'react-gtm-module' const tagManagerArgs = { gtmId : 'GTM-000000' , dataLayer : { userId : '001' , userProject : 'project' } } TagManager.initialize(tagManagerArgs) ... const app = document .getElementById( 'app' ) ReactDOM.render( < Router routes = {routes} /> , app)

Multiple dataLayer example:

If you need send multiple custom dataLayer you can initialize GTM Module on different components sending different dataLayers

You can initialize it normally:

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import Router from 'react-router' import routes from './routes' ... import TagManager from 'react-gtm-module' const tagManagerArgs = { gtmId : 'GTM-000000' , dataLayerName : 'PageDataLayer' } TagManager.initialize(tagManagerArgs) ... const app = document .getElementById( 'app' ) ReactDOM.render( < Router routes = {routes} /> , app)

And send your data in each page you want

import React from 'react' ... import TagManager from 'react-gtm-module' const tagManagerArgs = { dataLayer : { userId : '001' , userProject : 'project' , page : 'home' }, dataLayerName : 'PageDataLayer' } ... const Home = () => { ... TagManager.dataLayer(tagManagerArgs) ... return ( < div className = 'home' > //your component code </ div > ) } export default Home

Events

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import Router from 'react-router' import routes from './routes' ... import TagManager from 'react-gtm-module' const tagManagerArgs = { gtmId : 'GTM-000000' , events : { sendUserInfo : 'userInfo' } } TagManager.initialize(tagManagerArgs) ... const app = document .getElementById( 'app' ) ReactDOM.render( < Router routes = {routes} /> , app)

Environments

Configure how Tag Manager will works between development and production server environments.

import React from 'react' import ReactDOM from 'react-dom' import Router from 'react-router' import routes from './routes' ... import TagManager from 'react-gtm-module' const tagManagerArgs = { gtmId : 'GTM-000000' , auth : '6sBOnZx1hqPcO01xPOytLK' , preview : 'env-2' } TagManager.initialize(tagManagerArgs)

How can I find auth and preview?

Go to Google Tag Manager -> ADMIN -> Environments -> Actions -> Get Snippet. Look for gtm_auth and gtm_preview

Don't know to use GTM environments?

Value Type Required Notes gtmId String Yes GTM id, must be something like GTM-000000 . dataLayer Object No Object that contains all of the information that you want to pass to Google Tag Manager. dataLayerName String No Custom name for dataLayer object. events Object No Additional events such as 'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'. auth String No used to set environments. preview String No used to set environments, something like env-00 .