React grid component

Installation

npm install react-grid --save yarn add react-grid

Demo

https://swiftcarrot.dev/react-grid

Basic Usage

import React from 'react' ; import { Container, Row, Col } from 'react-grid' ; function App ( ) { return ( < Container > < Row > < Col /> < Col /> </ Row > </ Container > ); }

API

bootstrap css class component .container <Container/> .container-fluid <Container fluid/> .row <Row /> .row.no-gutters <Row noGutters /> .col <Col/> (<Col xs />) .col-sm <Col sm /> .col-md-auto <Col md="auto" /> .col-6 <Col xs={6} /> .col-md-6 <Col md={6} /> .col.order-12 <Col order={{xs:12}} /> .col-md-4.offset-md-4 <Col md={4} order={{md:4}} />

Container

<Container /> < Container fluid />

Row

<Row />

Col

<Col /> <Col xs={1}/> <Col offset={{ xs: 1 }}/> <Col order={{ xs: 1 }}/> <Col order={{ xs: 'first', md: 'last' }}/>

Customize

with props

import { Container as ReactContainer, Row as ReactRow, Col as ReactCol } from 'react-grid' ; const styles = { breakpoints : { xs : 0 , sm : 576 , md : 768 , lg : 992 , xl : 1200 }, containerMaxWidths : { sm : 540 , md : 720 , lg : 960 , xl : 1140 }, columns : 12 , gutterWidth : 30 }; export const Container = props => <ReactContainer {...props} styles={styles} />; export const Row = props => <ReactRow {...props} styles={styles} />; export const Col = props => <ReactCol {...props} styles={styles} />; // app.js import { Container, Row, Col } from './grid'; const App = () => ( <Container> <Row> <Col /> <Col /> </Row> </Container> );

breakpoints

react-grid implments breakpoint functions similar to bootstrap grid:

mediaBreakpointUp

mediaBreakpointDown

mediaBreakpointBetween

mediaBreakpointOnly

import { jsx, css } from '@emotion/core' ; import { mediaBreakpointUp } from 'react-grid' ; const App = () => ( <div css={css` ${mediaBreakpointUp('sm')} { font-size: 12px; } `} /> ); // or const App = () => ( <div css={{ [mediaBreakpointUp('sm')]: { fontSize: 12 } }} /> );

License

MIT