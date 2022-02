React component to select geolocated suggestion from Google Maps Places API

Getting started

You can download react-google-places-suggest from the NPM registry via the npm or yarn commands

yarn add react-google-places-suggest npm install react-google-places-suggest --save

If you don't use package manager and you want to include react-google-places-suggest directly in your html, you could get it from the UNPKG CDN

https://unpkg.com/react-google-places-suggest/umd/react-google-places-suggest.js

Usage

import React, {Component} from "react" import ReactGoogleMapLoader from "react-google-maps-loader" import ReactGooglePlacesSuggest from "react-google-places-suggest" const MY_API_KEY = "AIzaSyDwsdjfskhdbfjsdjbfksiTgnoriOAoUOgsUqOs10J0" export default class GoogleSuggest extends React . Component { state = { search : "" , value : "" , } handleInputChange = e => { this .setState({ search : e.target.value, value : e.target.value}) } handleSelectSuggest = ( geocodedPrediction, originalPrediction ) => { console .log(geocodedPrediction, originalPrediction) this .setState({ search : "" , value : geocodedPrediction.formatted_address, }) } handleNoResult = () => { console .log( "No results for " , this .state.search) } handleStatusUpdate = status => { console .log(status) } render() { const {search, value} = this .state return ( <ReactGoogleMapLoader params={{ key: MY_API_KEY, libraries: "places,geocode", }} render={googleMaps => googleMaps && ( <ReactGooglePlacesSuggest googleMaps={googleMaps} autocompletionRequest={{ input: search, // Optional options // https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference?hl=fr#AutocompletionRequest }} // Optional props onNoResult={this.handleNoResult} onSelectSuggest={this.handleSelectSuggest} onStatusUpdate={this.handleStatusUpdate} textNoResults="My custom no results text" // null or "" if you want to disable the no results item customRender={prediction => ( <div className="customWrapper"> {prediction ? prediction.description : "My custom no results text"} </div> )} > <input type="text" value={value} placeholder="Search a location" onChange={this.handleInputChange} /> </ReactGooglePlacesSuggest> ) } /> ) } }

Demo

See Demo page

Props

Name PropType Description Example googleMaps object injected by react-google-maps-loader - onNoResult function Handle no results when enter key is pressed (geocodedPrediction, originalPrediction) => {console.log(geocodedPrediction, originalPrediction)} onSelectSuggest function Handle click on suggest (geocodedPrediction, originalPrediction) => {console.log(geocodedPrediction, originalPrediction)} onStatusUpdate function Handle places service status update status => {console.log(status)} customRender function Customize list item prediction => prediction ? prediction.description : "no results" customContainerRender function Customize list items => <CustomWrapper>{items.map(item => <ItemWrapper>{item.description}</ItemWrapper>)} displayPoweredByGoogle boolean Display the "Powered By Google" logo as required by the Google Maps autocomplete terms and conditions. (defaults to true. Not included when using customContainerRender prop) textNoResults String No results text, null to disable No results

Contributing

⇄ Pull/Merge requests and ★ Stars are always welcome.

For bugs and feature requests, please create an issue.

Pull requests must be accompanied by passing automated tests ( npm test ).

See CONTRIBUTING.md guidelines

Changelog

See CHANGELOG.md

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENCE.md file for details