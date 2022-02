React GitHub Login

React component for GitHub login.

Usage

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import GitHubLogin from 'react-github-login' ; const onSuccess = response => console .log(response); const onFailure = response => console .error(response); ReactDOM.render( < GitHubLogin clientId = "ac56fad434a3a3c1561e" onSuccess = {onSuccess} onFailure = {onFailure}/ > , document.getElementById('example') );

Props

clientId

{string} required

Client ID for GitHub OAuth application.

redirectUri

{string}

Registered redirect URI for GitHub OAuth application.

scope

{string}

Scope for GitHub OAuth application. Defaults to user:email .

className

{string}

CSS class for the login button.

buttonText

{string}

Text content for the login button.

onRequest

{function}

Callback for every request.

onSuccess

{function}

Callback for successful login. An object will be passed as an argument to the callback, e.g. { "code": "..." } .

onFailure

{function}

Callback for errors raised during login.

Development

$ npm start

Webpack development server starts at http://localhost:8080, loading example/index.html.