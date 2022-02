Unofficial GitHub buttons in React.

Installation

npm install --save react-github-button

Usage

import GitHubButton from 'react-github-button' ; ReactDOM.render( < GitHubButton type = "stargazers" size = "large" namespace = "benjycui" repo = "react-github-button" /> , mountNode );

API

type

Enum{ 'stargazers', 'watchers', 'forks' }

size

Enum{ 'default', 'large' }

namespace

String

Your GitHub id or organization name.

repo

String

The name of your repository.

License

MIT